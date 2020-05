Fridays for Future demonstriert wieder in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. In den letzten Wochen haben die Jugendlichen wegen der Corona-Maßnahmen online demonstriert. Nun sind sie zurück mit einer ungewöhnlichen Aktion.

80 Plakate liegen auf dem Vluyner Platz. Auf einem Plakat ist die Weltkugel aufgemalt. Daneben steht „I scream“, zu Deutsch „Ich schreie“. „Auch du kannst was ändern!“ und „Eco vor Ego“ steht auf weiteren Schildern.

Diese außergewöhnliche Streikform hat am Sonntag die Ortsgruppe der weltweiten „Fridays for Future“-Bewegung (FFF) gewählt, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Demo kam ohne Menschenansammlungen aus. Still und doch aussagekräftig überbrachten kreativ gestaltete Plakate die Botschaften. Viele Leute lasen sich die Plakataufschriften durch oder legten Demoschilder hinzu.

Wegen Corona waren Aktionen schwieriger

Zufrieden blickte die 17-jährige Antonia Leffers auf das Schildermeer. Sie ist Teil des zehnköpfigen FFF-Organisationsteams in Neukirchen-Vluyn: „Wir haben spontan entschieden, den Streik durchzuführen und zu zeigen, dass wir weiterkämpfen. Der Klimawandel ist da und die Natur ist weltweit bedroht.“ Weil die Schülerin nicht aktionslos zusehen wollte, hatte sie sich im vergangenen Jahr mit Mitschülern des Julius-Stursberg-Gymnasiums zusammengeschlossen.

Anfangs gründeten die Jugendlichen eine Whats-App-Gruppe und hängten Plakate der FFF-Bewegung im Schulgebäude auf: „Das haben wir zunächst anonym gemacht, weil wir die Reaktionen nicht abschätzen konnten.“ Ein Gespräch mit der Schulleitung zeigte, dass der Großteil der Lehrer das Vorhaben unterstützte. „Mein Geografielehrer sagte, dass er seit 30 Jahren auf den Klimawandel aufmerksam macht und froh ist, dass junge Menschen aktiv werden“, sagte Leffers.

Regen hat die Streikenden nicht gestoppt

Durch Corona wurde der Aktivismus schwieriger. Die Ortsgruppe traf sich digital und nahm an Onlinestreiks unter dem Hashtag #netzstreikfürsklima teil: „Corona hat uns allen gezeigt, dass Treffen ohne CO2-Ausstoß funktionieren“, erklärte Leffers. Ende April gab es in Berlin eine FFF-Plakatdemo. Davon ließen sich die 40 Neukirchen-Vluyner FFFs inspirieren.

Regenwetter konnte die Klimastreikenden am Sonntag nicht stoppen. Unter den Streikenden waren Malika Köpke und Jael van der Ende: „Wir sind mit dem Fahrrad hier“, sagten die 13-Jährigen. Jeder könne etwas tun. „Es gibt Kritiker, die uns sagen, dass der Klimawandel eine Verschwörung wäre.“ Sie klärten dann auf: zum Beispiel, dass in 30 Jahren Korallenriffe verschwunden sein können und die Gefahr bestehe, mehr als 1,5 Grad Erderwärmung in wenigen Jahren zu erreichen. 200 Millionen Klimaflüchtlinge könnten sich bis 2040 auf den Weg machen, Naturkatastrophen könnten alltäglich werden.

Für die Streikenden ist klar: Zeit für Veränderung ist jetzt.