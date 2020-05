Friseure in Moers bereiten sich auf den Neustart vor

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. Wer jetzt noch keinen Termin hat, muss in in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn auf den nächsten Haarschnitt warten. Bis zu drei Wochen.

Seitdem es vor gut zwei Wochen hieß, dass Friseure wahrscheinlich ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen, laufen in den Salons die Telefone heiß. Die Kunden sehnen sich nach einem frischen Haarschnitt. Schon jetzt sind bei vielen Friseuren, egal ob mobil oder im Salon, die ersten zwei bis drei Wochen im Mai ausgebucht.

Jana Probst, die erst vor einem Jahr den elterlichen Salon in Meerbeck übernommen hat, ist auf den Ansturm vorbereitet. Im Eingangsbereich bilden Plexiglasscheiben den ersten Schutz zwischen Kunde und Friseur, weiter hinten im Salon sind Schnittplätze nun so weitläufig angeordnet, dass der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter locker eingehalten wird.

Einzig bei den Waschbecken, die direkt nebeneinander aufgebaut sind, ist Jana Probst noch unschlüssig: „Eventuell müssen wir da auch noch etwas dazwischen bauen.“ Aber ob hier überhaupt noch zwei Kunden gleichzeitig gewaschen werden? „Es ist so, dass wir nur noch die Hälfte der Kapazitäten haben“, erläutert die junge Unternehmerin. Statt sechs können nur noch drei Kunden gleichzeitig bedient werden. In der Zeit, in der beispielsweise Farbe einwirkt, haben Friseure vor Corona schon einmal mit dem nächsten Kunden angefangen, das gehe nun nicht mehr, weil sich ein Friseur nur um einen Kunden kümmern darf.

In den Friseursalons in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn steht alles bereit

Trotz dieser Einschränkungen freut sich Jana Probst darauf, ihren Salon am Montag wieder zu öffnen – auch für ihre Mitarbeiter. „Ich bin froh, wenn wir aus der Kurzarbeit raus sind“, sagt sie. „Wir Friseure verdienen ohnehin nicht viel Geld. Wie dann das Kurzarbeitergeld aussieht, kann man sich vorstellen.“ Als Unternehmerin fühle sie sich auch „im Regen stehen gelassen“. Dass etwa die Stadt Moers frühere Schließungen als der Rest des Landes beschlossen hat, habe sie nicht etwa von der Stadt selbst erfahren, sondern von den Kunden.

In die kommenden Wochen blickt Jana Probst optimistisch, hofft, dass sie zumindest kostendeckend arbeiten kann. Masken, Desinfektionsmittel, Handschuhe – alles liegt bereit. Einzig die geforderten Einwegumhänge hat sie nicht bekommen. Nun müssen stattdessen Mehrweg-Umhänge nach jedem Kunden gewaschen werden.

Zu Hause die Haare frisieren: Flächen desinfizieren

Auch Tanja Tschauder fehlen die Einweg-Umhänge. Als mobile Friseurin ist sie in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn unterwegs. „Ich kann meine Umhänge ja unterwegs nicht waschen“, klagt sie. Auch als mobile Friseurin muss sie sich an die Vorgaben der Berufsgenossenschaft halten: Noch im Auto werden Hände desinfiziert und Handschuhe angezogen, mit Maske geht es bis zur Tür. Dort muss sie erst kontrollieren, dass ihr Kunde auch die Maske trägt und kann weiter in dessen Badezimmer.

Die Flächen, auf denen sie ihre Arbeitsmaterialien ablegt, muss sie reinigen: „Die Wohnungen sind ja nicht so desinfiziert, wie der Arbeitsplatz im Salon.“ Erst dann kann sie die Handschuhe ausziehen und mit der Haarwäsche beginnen. Wenn sie gleich mehreren Personen in einem Haushalt die Haare macht, muss sie außerdem darauf bestehen, dass alle, die gerade nicht frisiert werden, den Raum verlassen.

Die Preise werden höher bleiben, prognostizieren die Friseure

„Ich hab riesigen Respekt vor den nächsten Wochen“, sagt Tanja Tschauder – auf sie warten Sechs-Tage-Wochen mit Arbeitszeiten von 8 bis 20 Uhr. Schon jetzt ist sie bis zum 20. Mai ausgebucht. Dennoch sei sie froh, dass sie wieder arbeiten darf. Die Zwangspause war für sie nicht leicht, auch weil sie „zum Teil unverschämte Anfragen“ bekommen habe, die sie zu einem Haarschnitt bewegen wollten. „Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich meine Eintragung in die Handwerksrolle verlieren können“, beschreibt Tschauder.

„Langsam ist mal gut mit Pause“, meint auch Klaus-Peter Sprenger aus Neukirchen-Vluyn. Hier betreibt er zwei Salons und freut sich schon richtig auf die kommenden Wochen. Um den ersten Ansturm zu bewältigen, wird er anfangs sogar am Montag öffnen. Eine große Umstellung seien die neuen Vorgaben für ihn dabei nicht. Pro Laden habe er nun zwar zwei bis drei von acht Plätzen verloren. „Das ist aber nicht ganz so schlimm.“

Auch die vorgegebene Dokumentation, die in anderen Salons nun über Listen realisiert wird, funktioniere in seinem Salon schon seit zehn Jahren elektronisch und hänge auch mit der Online-Terminvergabe zusammen. In Corona-Zeiten erweist sich das als Vorteil. Die im Zuge der Schutzmaßnahmen gestiegenen Kosten erwirtschaftet er durch moderate Preiserhöhungen, ein bis zwei Euro werden die Dienstleistungen in seinem Salon teurer. „Die höheren Preise werden dann auch bleiben“, ist er überzeugt. „Jetzt merkt man erst mal, wie begehrt Friseure sind.