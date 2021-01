Friseurin Iris Poljak hat die Haare schön und die Nase voll

Iris Poljak an ihrer zweiten Arbeitsstelle beim SCI. In den Salon darf sie ja momentan nicht.

Kamp-Lintfort. Corona bringt eine ganze Branche ans Limit - finanziell und nervlich. Die Kamp-Lintforterin hat zum Glück noch einen zweiten Job

Iris Poljak hat die Haare schön. Klar, sie ist ja auch Inhaberin eines Friseur-Salons in Kamp-Lintfort und damit, was Frisur in Corona-Zeiten angeht, privilegiert. Sie kann ihre Haare selbst färben. Und sie kennt viele Tricks, während andere seit Wochen mit ihren Corona-Locken, rausgewachsenen Tönungen und Schnitten kämpfen. Dann ist aber auch schon Schluss mit den guten Seiten, die die Friseurmeisterin diesen Zeiten abgewinnen kann.

Vor fünf Jahren hat sie ihren ehemaligen Ausbildungsbetrieb übernommen. Im ersten Lockdown hat sie 9000 Euro Hilfe vom Staat bekommen. "Davon zehre ich noch jetzt", sagt die Kamp-Lintforterin. Denn von November- und Dezember-Hilfen ist noch nichts da. Die Luft wird dünn. Fünf Mitarbeiterinnen hat sie normalerweise im Salon. Die beiden Teilzeitangestellten sind in Kurzarbeit, die geringfügig Beschäftigten muss Poljak weiter bezahlen, wenn sie ihnen nicht kündigen will. "Aber entlassen ist für mich keine Option", sagt die Friseurin. Sie hätte sich auch für diese Fälle ein Notprogramm gewünscht. Denn ihre Friseurinnen wollen arbeiten: "Denen fällt inzwischen die Decke auf den Kopf."

Der Zweitjob der Friseurmeisterin hat einen anderen Schwerpunkt

Iris Poljak arbeitet vormittags beim mit Langzeitarbeitslosen. Sie weiß aus erster Hand, wie schnell man da reinrutschen kann. Und ist froh, dass sie diesen Zweitjob, der in normalen Zeiten zusammen mit dem Geschäft locker zu einer 60-Stunden-Woche führt, behalten hat.

Wie lange sie noch durchhalten kann mit dem Salon? "Insolvenz ist die letzte Option", hat die Inhaberin für sich klar gemacht. "Ich gebe die Hoffnung nicht auf, das gehört auch zu meiner Arbeit im sozialen Bereich." Aber im März muss es wieder losgehen.

Dabei gibt die Meisterin zu bedenken: "Dann geht ja nicht alles weiter wie vor dem Lockdown." Sie könne gar nicht alle Kunden so schnell bedienen, weil ja die wahrscheinlich weiter gelten werden und das Geschäft nicht voll sein darf. Ihre Erfahrung aus der Zeit der Schließung: "Ich habe 20 Prozent Färbekunden verloren, weil die nach der langen Zeit beschlossen haben, einfach die Farbe ganz raus wachsen zu lassen." Und dann werde es ja wohl auch nichts mit Feiern, die aufwendige Frisuren erfordern, keine Abibälle, keine Hochzeiten, nichts. "Das zieht sich, bis wir wieder auf dem alten Stand sind", fürchtet sie.

Die eine oder andere Verzweifelte hat nach einem privaten Termin gefragt

Ja, gibt sie zu, vereinzelt hätten Kundinnen in ihrer Verzweiflung nach einem privaten Termin gefragt, "aber nur ganz vorsichtig." Ging natürlich nicht, aber da sei sie mit der Ablehnung auf Verständnis gestoßen, freut sich Iris Poljak über "vorbildliche Kundinnen".

Wen sie wirklich gerne betreut hätte, wäre eine ihrer Kundinnen mit einem permanenten Haarteil, das nach vier Wochen anfängt zu rutschen. Weder solche Fälle, noch die Beratung von Krebspatientinnen in Sachen Perücke oder Make-up sieht das Gesundheitsamt nach ihrer Aussage als medizinischen Notfall. Das ärgert die Kamp-Lintforterin kolossal. "Die Leute schämen sich oft, das schlägt doch auf die Psyche. Schönheit gehört zum Wohlbefinden dazu." Und sie sieht in solchen Fällen auch nicht den Unterschied zu medizinischer Fußpflege, die sehr wohl erlaubt ist. Sie sei, betont die Selbstständige, kein Gegner der Corona-Regeln: "Aber nicht alles ist logisch", findet sie.

Tipps, wie man noch was retten kann auf dem eigenen Kopf? "Ansatzsprays vielleicht, den Scheitel zickzack legen." Aber bei Leuten mit zwei linken Händen helfe am besten "eine wunderschöne Mütze". Denn es kann auch eine Menge schief gehen.

Niemals sind die Fußballerfrisuren Werk eines Laien

Deshalb glaubt sie keinesfalls, dass all die frisch gestriegelten Fußballer das allein zu Hause oder mit Hilfe ihrer Freundin hinkriegen. "Ich hatte eine gute und fleißige Auszubildende, die hat ein gutes Jahr gebraucht, bis sie das hingekriegt hat. Den Übergang von null auf sechs Millimeter, das schneidet man nicht mal eben so", ist sie sicher. Auch da hatte sie im letzten Lockdown einen Kunden, der es im Selbstversuch probiert hatte. Da half dann nur noch: alles ab. "Aber das Schöne an Haaren ist ja, dass sie wachsen", findet Iris Poljak. Zumindest in den letzten Monaten eine Meinung, die nicht jeder teilt.