Frühe Weihnachtsbaum-Abfuhr in Moers stößt auf Kritik

Moers Schon seit Jahren beginnt Enni mit der Abfuhr am ersten Montag im Jahr. Der liegt diesmal allerdings noch vor dem Dreikönigstag.

In Moers hat Dienstleister Enni Stadt & Service am 4. Januar mit der Abfuhr von Weihnachtsbäumen begonnen. Das finden nicht alle gut.



„Zumindest sollte der Weihnachtsbaum wenigstens bis zu den Heiligen Drei Königen am 6. Januar stehen bleiben können“, meint eine Moerserin. Dazu komme, dass viele wegen Home Office oder Kurzarbeit den geschmückten Weihnachtsbaum mehr als sonst würdigen könnten.



Die Frau aus Moers meint: „Wir sind doch alle Kunden von der Enni und zahlen regelmäßig unsere Gebühren, und ich finde es nicht in Ordnung von Enni, die Moerser damit einfach vor vollendete Tatsachen zu stellen.“ Die NRZ hat bei der Enni nachgefragt.

Unterschiedliche Interessen

„Bei diesem Thema stoßen leider unterschiedliche Interessenlagen der Bürger aufeinander“, teilt Herbert Hornung mit. Er ist bei Enni für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Zum Beispiel gebe es Menschen, die den Weihnachtsbaum möglichst lange behalten möchten, andere würden den Baum eher an die Straße stellen, ohne auf die Abholtermine zu achten.



Enni braucht 14 Tage, um in allen Moerser Abfuhrbezirken die Weihnachtsbäume abzuholen. Vor einigen Jahren, berichtet Hornung, hätten sich die Beschwerden gehäuft, dass Weihnachtsbäume erst spät abgeholt würden. Hornung: „In den letzten Jahren sah unsere Planung deswegen stets den ersten Montag eines neuen Jahres als Starttermin vor, vorausgesetzt er ist ein Werktag“.

Enni entschuldigt sich

Das habe in den vergangenen Jahren auch gut geklappt, weil besagter Montag meist nach dem Dreikönigstag gelegen habe. In diesem Jahr war das jedoch anders, deshalb finde die Abfuhr für einige wenige Bezirke bereits vor dem Dreikönigstag statt.



Hornung: „Bei den in diesen zwei Bezirken wohnenden Bürgern entschuldigen wir uns und sichern zu, hier im kommenden Jahr eine andere Regelung zu finden.“ Wer den Weihnachtsbaum länger behalten möchte, könne ihn auch später am Kreislaufwirtschaftshof abliefern. Hier sei wegen der Corona-Pandemie allerdings eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Einige Kunden nutzten auch die erste Grünschnittabfuhr im März.

Zusätzlich können Kundinnen und Kunden aus den beiden betroffenen Bezirken sich im Kundenzentrum melden und einen Termin für eine Sonderabfuhr vereinbaren. Die Rufnummer: 0800 / 2221040.