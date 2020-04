Der Angeklagte hat sich gewissenhaft vorbereitet. Als er am Montagmorgen in Handschellen und mit Atemschutz in den Gerichtssaal in der Klever Schwanenburg geführt wird, trägt eine Justizbeamtin ihm eine blaue Klappkiste hinterher. An der versuchten oder erfolgreichen Sprengung mehrerer Geldautomaten soll er beteiligt gewesen sein, sagt die Staatsanwaltschaft. Alles ganz anders, sagt der 29 Jahre alte Angeklagte aus Krefeld. Sein Verteidiger möchte neue Zeugen gehört wissen – und so sah sich das Gericht dazu gezwungen, die Verhandlung zu vertagen.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte das Landgericht zwei Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, die sich mit mäßigem Erfolg am florierenden Gewerbe der Geldautomatensprengung beteiligt hatten. Gegen einen dritten Mann, ebenjener Angeklagte, konnte damals nicht verhandelt werden, weil dieser zum Zeitpunkt des Prozesses noch in Österreich im Gefängnis saß. Deshalb nun der zweite Prozess in dieser Sache.

Der Angeklagte bestreitet, den Geldautomaten in Moers mit Komplizen gesprengt zu haben

Staatsanwalt Thorsten Althoff hatte mehrere Einbrüche und drei Geldautomatensprengungen in seiner Anklage aufgelistet, allesamt begangen aus dem Motiv heraus, ein ausschweifendes Leben zu finanzieren. Allerdings hatte von den nächtlichen Sprengattacken nur eine Erfolg, und selbst diese – im Herbst 2018 in Moers – bescherte den Tätern magere 1460 Euro Beute. Dem Krefelder droht eine mehrjährige Haftstrafe.

Vor der 2. großen Strafkammer unter Vorsitz von Richter Gerhard von Gemmeren setzte er alles daran, sein Leben als eine Kette von Verirrungen und Missverständnissen darzustellen, die einerseits Folge einer psychischen Erkrankung (Asperger-Syndrom, eine Form des Autismus) und andererseits seines eskalierten Drogenkonsums seien. Das alles sei ausgelöst worden durch die Katastrophe der Love-Parade 2010 in Duisburg, die ihn als Teilnehmer traumatisiert zurückgelassen habe. „Das ist auch zehn Jahre danach noch präsent, das hat mein Leben von rechts nach links gedreht. Seitdem bestand mein Leben nur noch aus Drogen, Alkohol und Straftaten.“

Im Rahmen seiner Einlassung, die sich gestern über mehrere Stunden hinzog, schilderte er einige der Stationen auf seiner abschüssigen Bahn. Um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, habe er schon 2010 zahlreiche Straftaten begangen und sei deswegen verhaftet und zu einer Haftstrafe in Höhe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. In der Haftzeit ließ er sich zum Schweißer und Hochbaufacharbeiter ausbilden, machte das Fachabitur und begann ein Studium. Die Eltern unterstützten den Sohn mit 800 Euro monatlich. Aber: „Das Studium lief nicht so wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich lebte nachts und schlief tagsüber“, so der Angeklagte.

Immer wieder landete der 29-Jährige im Gefängnis

Er war Stammgast des Spielcasinos in Aachen, Stammkunde bei Drogenverkäufern. Das änderte sich 2015, als er Vater einer Tochter wurde. Er trat in eine – vor Gericht nicht namentlich genannte – „Vereinigung“ ein, um sein Leben zu ändern. Kurzzeitig lebte er in Uelzen, bevor er in Krefeld eine Ausbildung im Bereich des Eventmanagements begann. Das Arbeitsverhältnis endete allerdings, als er an der deutsch-niederländischen Grenze wegen eines älteren Haftbefehls wieder einmal hinter Gittern landete. Anschließend verdingte er sich in der Gastronomie, zwischenzeitlich arbeitete er beim Bierkönig auf Mallorca, dann wiederum in Österreich, ab und an landete er wieder mal im Gefängnis.

Größtenteils schilderte der 29-Jährige die Verwicklungen als Missverständnisse, wobei er dem Gericht auch schon einmal zu verstehen gab, seinen Darlegungen zu folgen: „Das nur für Ihre Notizen!“ Von den Anklagepunkten räumte er die Einbrüche in Schulen bzw. Kindergärten ein. Mit den Sprengungen will er dagegen nichts zu tun gehabt haben, außer bei einer (in Kevelaer), zu der er die Täter aus reiner Neugier begleitet habe.

Zur Untermauerung seiner Aussagen stellte sein Strafverteidiger Petry den Antrag, einen Dienstplan seines Mandanten einzusehen sowie zwei weitere Zeugen zu vernehmen. Das kam für die Kammer sehr überraschend, sodass am Mittag nicht wie geplant das Urteil gefällt, sondern nur ein Beschluss zur Vertagung gefasst werden konnte. Der neue Termin steht noch nicht fest.