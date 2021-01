Die Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers hat eine klare Strategie beim Distanzunterricht. Das Lernbüro in der Schule ist eines der Hilfsangebote.

Schulen in Moers Gesamtschule in Moers: Notbetreuung ist kaum gefragt

Moers Die Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers setzt im Lockdown nicht nur aufs Internet. Den Hilfsangeboten kann sich keiner entziehen.

An der Geschwister-Scholl-Gesamtschule (GSG) in Moers verlässt sich das Team von Schulleiter Rolf Grüter beim digitalen Lernen nicht nur auf die anfällige Moodle-Plattform. Bis zur Hälfte der Schülerinnen und Schüler können am Live-Unterricht teilnehmen.



Moodle ist eine der zentralen Internet-Plattformen, über die sich Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler austauschen können. Integriert ist das Video-Konferenz-System Big Blue Button. Zu Beginn des Distanzunterrichts Anfang dieser Woche hatte es große Probleme mit Moodle gegeben, weil viele gleichzeitig darauf zugegriffen hatten.

Eine Video-Anwendung hat einen ungewöhnlichen Namen

An der Geschwister-Scholl-Gesamtschule werden weitere Anwendungen genutzt, um Schülerinnen und Schüler live zu unterrichten, wie Schulleiter Rolf Grüter sagt: „Zum Beispiel bietet Senfcall kostenlos die Möglichkeit zur Video-Konferenz. Das ist frei verfügbar, wir nutzen es seit vergangener Woche.“



Die Schule hat sich also beim digitalen Lernen breit aufgestellt. Dass die seit langem bestellten Tablet-Computer für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler noch nicht da sind, sei laut Grüter deshalb auch nicht „der entscheidende Faktor beim Distanzunterricht“. Gleichwohl stellt er fest: „Andere Städte sind da schon weiter.“

Kein Laptop zuhause? Kein Problem!

Wer zuhause kein Laptop oder ein Tablet hat, müsse ohnehin nicht auf den Unterricht verzichten. Es gibt mehrere Computer-Arbeitsplätze an der GSG, die Schülerinnen und Schüler nutzen können. Dazu hat die Schule ein Lernbüro eingerichtet, in dem Schülerinnen und Schüler analog unterrichtet und bei der Erledigung ihrer Aufgaben begleitet werden.



Kaum eine Rolle spielt dagegen an der GSG die Notbetreuung für die Klassen des 5. und 6. Jahrgangs. Lediglich zwei Schüler würden das Angebot zurzeit wahrnehmen, berichtet Grüter. Wesentlich größer ist dagegen die Zahl derjenigen, die bisher nicht am Distanzunterricht teilnehmen, laut Grüter liegt sie bei zehn bis 15 Prozent.

Die Klassengemeinschaft leidet im Lockdown

„Wir telefonieren mit diesen Schülerinnen und Schülern und den Eltern, wenn sie denn erreichbar sind“, sagt Grüter. Auch Hausbesuche von Lehrern seien möglich, etwa, um ganz konventionell Blätter mit Aufgaben vorbeizubringen.



Grundsätzlich sei es wichtig, alle mitzunehmen, denn beim Distanzunterricht würden Klassengemeinschaft und Unterrichtsqualität durchaus leiden. Die Möglichkeiten seien eingeschränkt, fehlen würden auch die Klassenfahrten.



Wie es nach dem 31. Januar weitergeht, kann Grüter zurzeit nicht sagen. Dann enden – nach aktuellem Stand – die Corona-Schutzmaßnahmen. Grüter: „Bisher laufen alle Vorbereitungen auf die Abschlüsse der 10. Klassen und des Abitur-Jahrgangs ungestört. Bei einer Verlängerung des Lockdowns bekommen wir aber, wie auch alle anderen Schulen, ein Problem.“