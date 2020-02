Grüne wollen Kamp-Lintfort zum „sicheren Hafen“ machen

In Moers demonstrierten im Februar 2019 Menschen für die Initiative Seebrücke. Jetzt ist die Stadt dem Bündnis beigetreten.

Kamp-Lintfort. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert, dass Kamp-Lintfort die Initiative „Seebrücke“ unterstützt und zusätzlich Geflüchtete aufnimmt.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen möchte, dass Kamp-Lintfort wie zahlreiche andere Städte die Initiative „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ unterstützt und sich offiziell zum sicheren Hafen für geflüchtete Menschen erklärt. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion bereits formuliert und will ihn in der Ratssitzung am 31. März zur Abstimmung stellen.

Für Bündnis 90/Die Grünen geht es dabei darum, dass sich die Stadt bereit erklärt, geflüchtete Menschen, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind, zusätzlich aufzunehmen – insbesondere unbegleitete Kinder und Jugendliche, die unter problematischen und teils menschenunwürdigen Umständen seit Monaten auf griechischen Inseln festsitzen, heißt es in der Begründung des Antrags.

In Moers hat es schon eine Abstimmung gegeben

In Moers hatte sich der Stadtrat am 12. Februar einstimmig für die Unterstützung von Geflüchteten ausgesprochen und den Beitritt zum Bündnis „Sichere Häfen“ sowie eine Resolution zur Aufnahme von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen aus griechischen Flüchtlingslagern beschlossen. Die Stadt Moers bietet an, mindestens zehn Kinder und Jugendliche unter anderem von der Insel Lesbos aufzunehmen. Das Bündnis „Sichere Häfen“ wird durch die Stadt Potsdam koordiniert.