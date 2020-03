Grundschule am Niersenberg: Klassen 1 bis 3 können zurück

Kamp-Lintfort. Gutachter schließt Schimmelpilzbelastung an der Kamp-Lintforter Grundschule am Niersenberg aus. Vierte Klassen bleiben vorerst am Schulzentrum.

Die gute Nachricht: Ab nächsten Montag, 9. März, können die Klassen 1 bis 3 der Grundschule Niersenberg wieder in ihre alten Räume einziehen. Das erfuhren die Eltern am Montag im Rahmen einer Informationsveranstaltung, zu der die Stadt ins Foyer der Stadthalle eingeladen hatte. Wegen Schimmelbefalls war die Schule Anfang Februar geschlossen worden. Raumluftmessungen hatten erhöhte Werte vor allem in den Containern wie auch in einigen Klassenräumen ergeben.

Anfangs gab es keinen Unterricht. Dann wurden die Kinder mit Shuttlebussen zu Ersatzräumen im Diesterwegforum und im Schulzentrum gefahren. Mittlerweile seien die Messwerte deutlich gesunken, hieß es schon Mitte Februar. Der aktuelle Stand, der den Eltern jetzt mitgeteilt wurde: Eine

Mögliches Ausweichquartier für die Übermittag-Betreuung: die ehemalige Hauptschule am Niersenberg. Foto: Christoph Karl Banski / FFS

Schimmelpilzbelastung innerhalb des Gebäudes könne weitestgehend ausgeschlossen werden. Aus präventiven Gründen sollen die Räume des Schulleiters und des Hausmeistern auf Quellen der Schimmelpilzbelastung untersucht werden. Auch sei eine gründliche Reinigung der Oberflächen und des Inventars nötig. Gleichwohl soll die Westfassade der Schule, durch die es wohl zum Feuchteeintritt gekommen war, in diesem Jahr saniert werden. Im aktuellen Quartal sind die Ausschreibung und die Vergabe vorgesehen. Die Arbeiten sollen Ende des Jahres fertig sein.

Das bedeutet, dass in einigen Bereichen die Grundschüler weiterhin ausweichen müssen – inklusive leicht verändertem Vertretungsplan. Die vierten Klassen sollen bis zu den Osterferien im Schulzentrum bleiben. Keinesfalls würden jedoch die Container für die Übermittag-Betreuung wieder in Betrieb genommen. Betreuung soll nun vorübergehend in den Räumen der vierten Klassen bis zu den Osterferien stattfinden. So könne auch die Turnhalle wieder genutzt werden. Nach den Osterferien sollen Räume in der benachbarten ehemaligen Hauptschule frei werden, in die dann die Übermittag-Betreuung ziehen kann, während die Viertklässler wohl wieder in ihre Schule umziehen können.