Hamminkeln: Verein bangt um Freibadsaison in Dingden

Hamminkeln. Der Freibadverein Dingden bereit den Saisonstart am 1. Mai trotz aller Unsicherheiten vor. Neuer Döner-Imbiss öffnet am Freibad.

Beim Dingdener Freibadverein hängt zur Zeit alles in der Schwebe. Kann die Saisoneröffnung am 1. Mai stattfinden? Diese Frage kann zur Zeit niemand seriös beantworten. Also machen die Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich für das Bad engagieren, einfach weiter. Der Vereinsvorsitzende Helmut Wisniewski meint im Gespräch mit der NRZ: „Wir sind auf jeden Fall bereit.“

Der traditionelle Malwettbewerb des Freibadvereins ist bereits über die Bühne gegangen. Zehn Kinder hatten mit ihren bunten Stiften herrliche Freibadszenen auf das Papier gezaubert. Gewonnen haben Elina Schluse und Henna Bollmann. Glückwunsch. Die beiden Mädchen erhalten vom Freibadverein jeweils eine Saisonkarte und ein „Schwimmset“ mit Taucherbrille und Schnorchel.

Döner-Imbiss am Freibad wird aufgebaut

Außerdem spendiert der Verein für alle Teilnehmer ein Essen im neuen Döner-Imbiss. Der wird zur Zeit anstelle des alten Freibad-Kiosk am Parkplatz an der Krechtinger Straße gebaut und soll künftig nicht nur die Freibadgäste, sondern mit einer Verkaufsstelle hin zum Parkplatz auch alle anderen Hungrigen in Dingden versorgen. Das Coronavirus hatte bereits an einer Baustelle im Freibad für Verzögerungen gesorgt. Denn der Freibadverein erneuert die Türen und Zargen in den Umkleiden.

Die Bleche sollten aus Italien kommen. Doch es kam zu Lieferverzögerungen wegen der schweren Coronakrise in Italien. Mittlerweile sind die Bleche aber angeliefert worden und die Einbauarbeiten, so Wisniewki, sollen nächste Woche beginnen.

Rettungsschwimmer-Prüfung wurde verschoben

Nicht ganz nach Plan ist die Prüfung der Rettungsschwimmer gelaufen. Auf etwa 50 Leute kann der Freibadverein zurückgreifen, um den Badbetrieb bis zum Beginn der Sommerferien aufrecht zu erhalten. Viele davon sind schon seit längerer Zeit dabei und müssen alle drei Jahre ihre Prüfung neu ablegen. Weil das Hallenbad wegen der Coronakrise geschlossen wurde, war nach zwei Trainingsrunden Schluss.

„Ich habe bereits mit der DLRG telefoniert“, erzählt Helmut Wisniewski. Sobald das Bad öffne, werde die Prüfung an einem Abendtermin in Dingden abgehalten. Helmut Wisniewski ist optimistisch, dass das klappen wird. Auch das Kursangebot mit Wassergymnastik und anderen Bewegungsangeboten steht bereits in den Startlöchern. Einer Eröffnung steht also erst einmal nichts entgegen, wenn die Corona-Pandemie nicht dazwischen funkt.