Hilfe für Togo aus Neukirchen-Vluyn auch in der Corona-Krise

Neukirchen-Vluyn Dietmar Schnapp aus Neukirchen-Vluyn engagiert sich für Schulen in Togo. Die Corona-Krise ist für ihn und sein Team kein Hindernis.

Wenn die Kinder auf dem Land im afrikanischen Togo in die Grundschule gehen können, sind sie glücklich. Denn nicht alle Kinder in den Dörfern genießen dieses Privileg. Und nur so bekommen sie eine Grundlage für den späteren Besuch einer weiterbildenden staatlichen Schule. Was auch eine künftige Berufsausbildung und eine Lebensgrundlage bedeutet. „Weil die meisten Dörfer die Grundschulen und Lehrer selbst unterhalten müssen, gibt es einen großen Mangel“, berichtet Dietmar Schnapp aus Neukirchen-Vluyn. Sein Verein „Bildung für Togo“ zahlt daher an elf Schulen die Lehrergehälter und auch die Ausstattung.

Seit 2003 engagiert sich Schnapp (61) in privater Initiative für die Kinder in Togo. Der Garten- und Landschaftsbauer gründete 2004 den gemeinnützigen Verein „Bildung für Togo“. Weil er, wie er sagt, etwas zurückgeben will. „Wenn es einem selbst gut geht, sollte man auch an andere denken“, findet der Neukirchen-Vluyner.

Der Verein zahlt Gehälter für 30 Lehrerinnen und Lehrer

„Alles entwickelte sich im Schneeballsystem“, sagt Schnapp. Nicht nur seine Kunden, sondern auch viele andere Menschen mit einem großen Herzen für Kinder schlossen sich der Hilfe an. So kommt es, dass im Lauf der Jahre wohl an die 150.000 Euro für Schulen in Togo gesammelt wurden. „Im Jahr sind es heute rund 20.000 Euro“, erklärt der Unternehmer. Für 30 Lehrerinnen und Lehrer zahlt der Verein derzeit die Gehälter. „Sie verdienen 350 Euro – im Jahr“, weiß Schnapp.

Schulen in Togo bestehen oft nur aus ein paar Stützbalken mit einem Dach aus Palmwedeln oder Wellblech. Was die Kinder nicht störe, meint Schnapp. „Die tiefste Außentemperatur liegt bei 30 Grad. Was wohl auch die Corona-Zahlen relativ niedrig hält.“ Und: „Die Tische, Pulte und Bänke bauen heimische Schreiner für uns. Damit unterstützen wir zudem die örtliche Wirtschaft.“

Bei den Reparaturen packen die Dorfbewohner mit an

Die Dorfbewohner müssten mit anpacken, wenn es um Reparaturen gehe. „Und wenn sie es nicht tun, gibt es kein Geld mehr vom Verein.“ Dies habe sich herumgesprochen. „Unser Helfer und Mitarbeiter vor Ort, Isidore, prüft ständig, ob an den Schulen alles in Ordnung ist, und er erstattet uns regelmäßig Bericht.“ Ähnlich streng gehe man vor, wenn in den Schulklassen zu 75 Prozent Jungen säßen. „Leider zählen Mädchen in Togo nicht so viel wie Jungen. Wir sorgen dafür, dass das in unseren Schulen anders ist.“ Alle ein bis zwei Jahre besucht der Gründer auch selbst das afrikanische Land.

Die Mentalität der Menschen in Togo sei so ganz anders, schildert der Niederrheiner lächelnd. „In Deutschland käme niemand auf die Idee, ganz entspannt im Schatten auf seinem Motorrad ein Schläfchen zu halten, in Togo ist das normal“, sagt der Neukirchener schmunzelnd. Und sobald er selbst im Lande sei, lasse er sich gern von dieser Gelassenheit anstecken. „Ich bin dann oft weniger aufgeregt und hektisch.“

Mehr Infos über den Verein und die Togo-Hilfe gibt es unter www.bildung-fuer-togo-nv.de.