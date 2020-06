Homberger Straße in Moers: Entscheidung zu Tempo 30 vertagt

Moers. In Moers-Scherpenberg gibt es zwei Meinungen zu Tempo 30 auf der Homberger Straße. Die Politik möchte es genauer wissen, bevor sie entscheidet.

Die Frage, ob es künftig in Moers auf der Homberger Straße in Scherpenberg Tempo 30 geben wird, ist noch nicht geklärt. Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt haben das Thema in der Sitzung am Dienstag vertagt. Zurzeit sind dort 50 km/h erlaubt.

Die Stadtverwaltung hatte sich in der Vorlage für die Sitzung gegen Tempo 30 ausgesprochen. Am vergangenen Wochenende hatte sich die Siedlervereinigung Niederrhein (Ortsgemeinschaft Scherpenberg) gemeldet und eine Reduzierung des Tempos gefordert.

Für die Siedlergemeinschaft würde Tempo 30 hier eine „erhebliche Reduzierung der Gefahren und eine Erhöhung der Wohnqualität“ bedeuten. Die Siedler hatten auch eine Reihe von aus ihrer Sicht schützenswerten Einrichtungen dargestellt, die Tempo 30 aus ihrer Sicht erforderlich machen.

Nach Darstellung der Verwaltung liegt aber so gut wie keine der genannten Einrichtungen direkt an der Homberger Straße. Genau das sei aber eine der Vorgaben für Tempo 30. Laut Verwaltung soll an der Homberger Straße auf Wunsch der Grünen auch Lärmschutz geprüft werden. Die Sache soll im nächsten Fachausschuss am 10. September erneut besprochen werden.