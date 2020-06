Im Kamp-Lintforter Kino müssen viele Plätze leer bleiben

Kamp-Lintfort. Am Wochenende gab es wieder Kino in Kamp-Lintfort. Die Auflagen, die die Betreiber erfüllen müssen, sind hoch. Aber nicht alles ist verboten.

Die elfjährige Mia und ihre kleine Schwester Elena konnten es kaum erwarten: Ihre Mutter Agnieszka Horbulewicz kaufte an der Kasse die Eintrittskarten, dann ging es ausgestattet mit Popcorn und einem Getränk in den Kinosaal.

Auf dem Platz darf der Mundschutz ab

„Es ist seit drei Monaten das erste Mal, dass wir wieder ins Kino gehen können“, sagt Mia voller Vorfreude.

Agnieszka Horbulewicz und ihre Töchter Mia (11) und Elena (8) stehen an der Kino Kasse, an der Celine Prehn im Einsatz ist. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Angeschaut wurde sich der Familienfilm „Onward – Keine halben Sachen“. Am Platz angekommen, durften die Mädels auch den Mundschutz abgelegen. Diesen im Foyer und auf dem Weg zu den Toiletten zu tragen, ist Pflicht und eine der Corona-Auflagen.

Die Kunden haben Mut gemacht

Am Samstag hat das Kamp-Lintforter Kino Hall of Fame nach knapp drei Monaten den Betrieb wieder aufgenommen. Den Betreibern sei schnell klar gewesen, dass sie öffnen wollen, sobald dies möglich sei. „Das sind wir unseren Besuchern schuldig. Viele haben uns unterstützt und Mut gemacht, während wir geschlossen hatten“, erklärt Michael Seidel, Theaterleitung und Assistenz der Geschäftsführung. So, wie im März, läuft ein Kinobesuch allerdings noch nicht wieder ab.



Im Eingangsbereich des Kinos steht ein Tisch mit Kontaktformularen. Diese müssen ausgefüllt und an der Kasse abgegeben werden. Ab sofort kann dieses Registrierungsformular auch online auf der Internetseite der Hall of Fame heruntergeladen werden. Sollte

Klare Ansagen. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

es einen Corona-Fall geben, könne man anhand der Daten so die Infektionskette besser nachweisen. Weiter geht es zur Kasse, Film aussuchen und Snacks kaufen. Popcorn und Nachos dürfen aber nicht schon im Foyer verzehrt werden.

I

Viel Platz zwischen den Besuchern

Im Kinosaal selbst wird nur jede zweite Reihe besetzt, um genügend Abstand einzuhalten. Zwei Plätze bleiben zwischen einzelnen Besuchergruppen frei, um auch innerhalb der Stuhlreihen den Mindestabstand zu bewahren. Die Kindersitze können nur ohne Stoffbezug ausgeliehen werden. Sie werden nach der Nutzung sofort desinfiziert.

Personal hat viel zu kontrollieren

Hauptsache, das geht: Lea Eitrich füllt Popcorn ein. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

„Vor dem Film kontrolliert das Personal, ob alle Besucher auf den richtigen Plätzen sitzen. Sie schließen auch die Türen, damit die Gäste so wenig wie möglich anfassen müssen“, sagt Seidel. Vor jedem Film erscheint ein Bild auf der Leinwand, das die Gäste noch einmal auf die Corona-Auflagen hinweist und sie erinnert, dass sie beim Verlassen des Saals ihren Mundschutz wieder tragen müssen. Die Mitarbeiter an der Kasse oder an der Gastronomietheke tragen ebenfalls permanent eine Maske und Handschuhe, zusätzlich wurden Plexiglaswände aufgestellt.

Agnieszka Horbulewicz, die Mutter von Mia und Elena, ist nicht nur froh, dass ihre Töchter wieder ins Kino gehen können, sie arbeitet auch selbst in der Hall of Fame. „Ich freue mich, endlich wieder hier sein zu können, die Gäste zu begrüßen und ihnen ein bisschen Normalität geben zu können“, sagt sie.

Das ist im Angebot

20 verschiedene Filme sind derzeit im Programm, darunter „Die Känguru-Chroniken“, „Parasite“ oder „Lassie“. Bewusst habe man den Umfang des Spielplans nicht verringert. „Das Kinoerlebnis soll nicht anders sein, als vor der Corona-Krise“, betont Seidel. Die Filme starten allerdings etwas zeitversetzt, um einerseits mehr Zeit für die Reinigung der Säle zu haben, andererseits um den Einlass etwas zu entzerren. Neue Filme laufen derzeit nicht an. Der Start von James Bond wurde beispielsweise von April in den November verschoben. „Einige Filme liefen auch erst ein, zwei Wochen bevor wir schließen mussten und viele haben diese noch gar nicht gesehen“, so der Theaterleiter.

Die sieben Kinosäle bieten bei voller Auslastung eigentlich Platz für 750 Gäste. Unter den Corona-Bestimmungen könnten derzeit aber nur 180 Besucher gleichzeitig in allen sieben Sälen sein. Mehr Plätze gibt es nicht.