In Kamp-Lintfort brennen neun Autos: War es Brandstiftung?

Kamp-Lintfort. Die Autos waren auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Kamp-Lintfort abgestellt. Der Schaden ist groß, die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Bei einem Brand von neun Autos in Kamp-Lintfort kann die Polizei zurzeit Brandstiftung nicht ausschließen. Deshalb sucht sie jetzt Zeugen.

Die Autos waren auf dem Gelände einer Autowerkstatt auf der Franzstraße abgestellt und gerieten bereits am vergangenen Samstagmorgen, gegen 3.20 Uhr in Brand, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. An allen Autos entstand Totalschaden. Die Flammen beschädigten zudem zwei abgestellte Container im Bereich des Brandortes. Die Feuerwehr Kamp-Lintfort löschte den Brand, dessen Ursache noch unklar ist.

Da laut Polizei eine Brandstiftung zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden kann, werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Wer etwas gesehen oder gehört hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Kamp-Lintfort, 02842 / 9340.