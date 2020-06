In Kamp-Lintfort gibt es dieses Jahr nur wenig Ferienspaß

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort fällt der dreiwöchige Ferienspaß dieses Jahr ins Wasser. Zwei Träger wollen allerdings trotzdem kleinere Aktionen anbieten.

Der Ferienspaß im klassischen und bekannten Sinne ist dieses Jahr nicht zu verantworten. Zu dem Ergebnis kamen die Organisatoren am Dienstagabend. An einzelnen Angeboten wird allerdings gearbeitet.

In den vergangenen Jahren wurde der Ferienspaß von der Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Stadtsportverband, der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde in den ersten drei Wochen der Sommerferien durchgeführt. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es von Jugenddezernent Dr. Christoph Müllmann: „Wir haben uns den Schritt nicht leicht gemacht. Da ein großer Teil der Ehrenamtler, die den Ferienspaß betreuen, zur Risikogruppe gehört und auch die räumlichen Kapazitäten für die nötigen Abstandsregeln nicht ausreichen, können wir eine sichere Durchführung des Ferienspaßes nicht gewährleisten“.

Für die evangelische Kirche ist in diesem Jahr kein Angebot möglich. Die Sportvereine des Stadtsportverbandes und die KOT Gestfeld arbeiten aber aktuell schon an Notfallbetreuungsplätzen. „Wir haben gestern Abend direkt alle 70 Anmeldungen abtelefoniert um zu ermitteln, wer wirklich keine alternative Betreuung hat“, erzählt Einrichtungsleiterin der KOT Gestfeld, Therese Pieczyk. Für gut 20 vorangemeldete Familien wird nun nach einer Lösung gesucht.

„Normalerweise haben wir hier eine offene Tür, aber aktuell ist wegen Corona eine Absprache nötig. Aber auch aktuell spielt eine kleine Gruppe hier gemeinsam. Ganz unmöglich ist Betreuung nicht.“ In diesem Jahr müsse besonders auf Aktionen im Freien gesetzt oder bei schlechtem Wetter auf den großen Gemeindesaal ausgewichen werden. „Natürlich sind viele Eltern und Kinder enttäuscht, reagieren aber auch mit Verständnis“, so Therese Pieczyk weiter. „Ich bin positiv gestimmt, dass wir mit viel Fantasie und Vorsicht eine gute Betreuung hinbekommen können.“

Manfred Klessa vom Stadtsportbund ist noch dabei, sich mit den einzelnen Vereinen in Kamp-Lintfort abzustimmen, um Notfallangebote durchzuführen. Konkret würde das bedeuten, dass die Namen der schon angemeldeten Kinder an die Vereine weitergeleitet werden und diese dann Gruppen mit fünf bis zehn Teilnehmenden bilden. „Jeder Verein solle selbst entscheiden, was für ihn personell machbar ist“, sagt Manfred Klessa. Denn viele der Kinder hätten einen erhöhten Betreuungsbedarf.

Ergänzend werde auch die mobile Jugendarbeit in den Rahmenbedingungen der Corona-Schutz-Verordnung im Holiday Fun Aktionen und ggf. kleinere Tagesausflüge anbieten, heißt es von Seiten der Stadt.