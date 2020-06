In Kamp-Lintfort herrscht im Fahrradladen Hochkonjunktur

Kamp-Lintfort. Ferdi Dammertz kann die Nachfrage in seinem Fahrradgeschäft in Kamp-Lintfort kaum decken. Wegen Corona entdecken Leute das Grün vor der Haustür.

„Es läuft wirklich super“, kommentiert Ferdi Dammertz die Hochkonjunktur seiner Branche. Während man in vielen Läden in Corona-Zeiten über eine Flaute klagt, kann man in dem alt eingesessenen Fahrrad-Fachgeschäft an der Eyller Straße 155 die Nachfrage kaum decken. Vom hochwertigen E-Bike bis zum soliden Drahtesel sind Zweiräder heiß begehrt. „Die Menschen entdecken die Natur vor der Haustür wieder. Sie reißen uns die Räder aus der Hand“, meint Dammertz erfreut.

Die Kehrseite des Fahrrad-Booms

Das Geschäft mit Fahrrädern gibt es an der Eyller Straße schon seit 1958, längst auch mit einer Fachwerkstatt. Dammertz (64) zur Kehrseite des Räder-Booms: „Die Hersteller und Lieferanten kommen nicht mehr nach.“ Oftmals gebe es zudem noch Kurzarbeit in den Fabriken, die Produktion und auch der Transport seien vielfach gestört.

Daher habe man es mit Engpässen zu tun: „Nicht alle Modelle sind derzeit lieferbar.“ Dies halte wohl noch bis August-September an, vermutet der Fahrrad-Fachmann.

„Wir arbeiten mit dem größten deutschen Händler zusammen. Aber selbst der kommt wegen der riesigen Nachfrage nicht mit dem Liefern nach“, erklärt Ferdi Dammertz. „Durch die Corona-Krise haben die Menschen wohl mehr Zeit. Tatsächlich trifft man zurzeit auch im Wald selbst wochentags erheblich mehr

Zweiradhändler Ferdi Dammertz in seinem Lager. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Leute an“, hat der Fahrrad-Experte festgestellt. Hinzu komme: „Das Verreisen ist ja viel umständlicher geworden.“ So steuerten jetzt sogar viele Stammkunden seinen Laden an, um sich ein schönes neues Rad zuzulegen.

Die Leute kaufen wie verrückt Räder

Ähnliches hat auch Ralph Grützmacher von den Freien Radlern Niederrhein festgestellt: „Die Leute kaufen Räder wie verrückt. Viele wollen damit die Natur am Niederrhein erkunden. Die Vorbereitungen für Urlaub und Freizeit vor der Haustür laufen momentan auf Hochtouren.“ Allerdings könne die Gemeinschaft zurzeit noch keine Touren für Gruppen anbieten. „Vielleicht gibt es im Juni wieder Tagesausflüge für wenige Teilnehmer. Dies dann aber über kürzere Strecken und ohne Einkehr.“

Nach den Sommerferien sehe man dann, ob und wie das übliche Touren-Programm wieder aufgenommen werden könne. Hintergrund für die Zurückhaltung angesichts des hohen Freizeitbedarfs: „Bei uns radeln viele ältere Menschen mit, und die gehören ja oft wegen ihrer Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Sie wollen schon aus Vorsicht augenblicklich nicht in größeren Gruppen touren“, berichtet Grützmacher. „Also warten wir ab.“ Abgesagt seien vorerst auch die Fahrsicherheitskurse.