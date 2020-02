In Kamp-Lintfort steigt das Kinder- und Jugendmusikfestival

Kamp-Lintfort. Die Viertklässler der Grundschule am Niersenberg werden in der kommenden Woche erstaunliche Erkenntnisse gewinnen. Beethoven ist nämlich nicht tot. Er sitzt auf einer Raumstation und laboriert an einer dauerhaften Schreibblockade. Und da sollen nun die Grundschüler auf der „Raumstation Semiton“ helfen.

Das heitere Singspiel von Jörg Lengersdorf, das der Musiker und Moderator mit vier bewährten Profi-Musikern im Beethoven-Jahr genauso heiter mit den Kindern einstudieren wird, ist eines der drei Projekte des Kinder- und Jugendmusikfestivals Kloster Kamp, dem jungen Ableger des Kammermusikfests Kloster Kamp. Seit 14 Jahren gibt es das Festival, das jungen Menschen Zugang zur Musik, aber auch Mut und Selbstbewusstsein vermitteln soll.

Niersenbergschüler aus Kamp-Lintfort fliegen ins All

Heißt im Fall der Niersenberg-Grundschüler: Wenn sie nach einer Woche Arbeit mit Profi-Musikern am

Musiker Jörg Lengersdorf hat den Bogen raus. Hier im vergangenen Jahr an der Ebertschule. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Sonntag, 8. März, Familie und Interessierte in die Stadthalle einladen, gibt es „Ohrensausen im Orion“, so der Untertitel. Dann präsentieren sie neben vielen Liedern einen selbst geschriebenen Rap, Auszüge aus Beethoven-Sinfonien mit Stäbchenspielen und das „Gassenhauer-Trio“. „Gar nicht so einfach“, erklärt Jörg Lengersdorf bei der Vorstellung des Festivals, „Beethoven-Stücke mit Melodie zu finden. Meistens hat er was mit Tatata-taaa gemacht.“ Die ‘Fünfte’ ist ja genau dafür bekannt. Die größte Hürde bei diesem Projekt hat anscheinend Organisatorin Jeannette von der Leyen zu meistern: Wegen Schimmelbefalls an der Fasanenstraße ist nicht klar, wo die Proben stattfinden können und wie da ein Klavier hinkommen kann.

In den Genuss des Projekts musical@school der Stahlbergstiftung kommen in diesem Jahr die Schüler der Gesamtschule Neukirchen-Vluyn. Die Sechstklässler werden eine Woche lang hart arbeiten mit Profis an Tanz, Gesang und Theater, sie werden Dinge tun, von denen sie sich nicht vorstellen konnten, dass sie sie tun, zwischendurch verzweifeln und hadern, und am Ende sehr, sehr stolz sein, auf das, was sie auf die Bühne gebracht haben.

Gesamtschüler aus Neukirchen-Vluyn erwartet harte Arbeit

Die Schulleiterin Dr. Beatrix Langenbeck-Schwich freut sich, denn sie hat das Spektakel schon ein mal in Rheinberg miterleben dürfen: „Das ist anstrengend, aber das Ergebnis ist bezaubernd.“ Und, so weiß von der Leyen zu berichten, das schweißt einen Jahrgang mehr zusammen als jede Klassenfahrt. Zu sehen am Freitag, 13. März, 17 Uhr, in der Kulturhalle Neukirchen-Vluyn. Und zwar: Ohne Handy! Das Verbot begründet von der Leyen damit, dass so die Gefahr des Mobbings gebannt sei.

In Moers ist das Festival am Donnerstag, 26. März, zu Gast. 150 Moerser Grundschulkinder werden den ehrwürdigen Kammermusiksaal stürmen und unter anderem hören, dass selbst so ein Berühmter wie Haydn schon mal von der Schule geflogen ist, aber auch das „Vogelquartett“ oder die „Schöpfung“ .

Das Kinder- und Jugendmusikfestival hat mittlerweile gut 8.000 Kinder bei unterschiedlichen Projekten mit Musik in Verbindung gebracht. Es gibt keine öffentlichen Fördermittel, wie von der Leyen betont. Finanziert wird es durch die großen Sponsoren Stadtwerke, Volksbank, sowie den Förderverein Grancino.

>>INFO

Raumstation Semiton: GGS Niersenberg besucht Beethoven im Weltraum, Familienkonzert am Sonntag, 8. März, 11 Uhr, in der Stadthalle Kamp-Lintfort

„Endlich! Elbphilharmonie“, Projekt musical@school mit Gesamtschülern aus Neukirchen-Vluyn, Finale 13. März, 17 Uhr, Kulturhalle Neukirchen-Vluyn.

Lausbub Haydn, szenisches Kinder(mitmach)konzert für Grundschulkinder im Kammermusiksaal, Donnerstag, 26. März.