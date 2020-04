In Kamp-Lintfort hat die Feuerwehr am Donnerstagmorgen vier brennende Mülltonnen gelöscht (Symbolbild).

Feuer In Kamp-Lintfort zündet ein Unbekannter vier Mülltonnen an

Kamp-Lintfort. Weil in Kamp-Lintfort Mülltonnen brennen, müssen Bewohner eine Haus verlassen. Zuvor hatte eine Frau etwas gehört, jetzt ermittelt die Kripo.

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen gegen 4.25 Uhr an der Konradstraße in Kamp-Lintfort vier Mülltonnen angezündet, die neben einem Mehrfamilienhaus standen. Polizeibeamte weckten die Hausbewohner, sie mussten das Haus verlassen.

Die Feuerwehr löschte den Brand, die Tonnen brannten komplett ab. Die Flammen beschädigten auch ein Kellerfenster, Ruß setzte sich an der Hauswand ab. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr konnten die Bewohner in die Wohnungen zurückkehren. Eine Zeugin hatte gegen 4.15 Uhr einen Knall gehört. Ob dies im Zusammenhang mit dem Feuer stand, ist derzeit unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise: 02842 / 9340.