In Moers gibt es an Aschermittwoch ein Aschekreuz to go

Moers. Menschen aller Religionszugehörigkeiten können am Aschermittwoch in Moers das Aschekreuz to go bekommen. Es soll ein bestimmtes Signal sein.

Mit einer ungewöhnlichen Aktion geht die katholische Kirche in Moers auf die Bürger zu: Am Aschermittwoch, 26. Februar, kann sich jedermann am Altmarkt in der City das Aschekreuz abholen. „Aschekreuz to go“, so der Name des Projekts, das sich an alle Menschen in der Region richtet, ganz unabhängig von Religionszugehörigkeiten. Dechant Herbert Werth, Pastor Gerhard Fliß sowie drei Pastoralreferentinnen in St. Josef und St. Martinus stellen es vor.

„Das Aschekreuz ist eine alte Tradition. Es ist Erinnerung an die Vergänglichkeit und auch Aufforderung zum Nachdenken“, schildert Herbert Werth, Pfarrer in St. Josef. Die Asche stamme von den verbrannten Palmzweigen des letzten Jahres, die bekanntlich an Sonntag vor Ostern letzten Jahres geweiht worden seien. Bereits in Städten wie Essen sei die Aktion schon mit Erfolg gelaufen.

Ein Pfarrer berichtet von großem Erfolg in anderen Städten

„Mancherorts sollen die Menschen sogar Schlange gestanden haben“, berichtet der Pfarrer. So erwarte man auch am Altmarkt zahlreiche Bürger. „Wir werden aber nicht aktiv auf die Menschen zugehen. Die Leute sollen auf uns und unseren Stand aufmerksam werden“, erläutert Werth.

In drei Gruppen aufgeteilt stehen am Altmarkt Vertreter der Kirchengemeinde den Menschen zur Verfügung. „Wir wollen gern auch bei Bedarf mit den Leuten reden. Dabei kann es sich um Themen rund um die Gemeinde aber auch um aktuelle kirchenpolitische Entwicklungen gehen“, ermuntert Pastoralreferentin Desirée Kaiser Interessierte.

Das Aschekreuz ist auch eine Mahnung

Das Aschekreuz bedeute darüber hinaus auch Mahnung, innezuhalten und zu reflektieren. „Es kann auch Anlass zur Meditation sein“, weiß Werth. Kaiser ergänzt: „Die Fastenzeit ist auch eine Zeit, in der man sich selbst bewusst wird, was man im Alltag zusätzlich tun kann. Ich selbst lese beispielsweise ein besonderes Buch.“

Während die Fastenzeit den Schwerpunkt früher hauptsächlich auf den Verzicht von Nahrung legte, gebe es heutzutage bei den Gläubigen auch vielerlei anderen Verzicht wie den aufs Handy. Das Aschekreuz lade ein zum Umdenken und zum Neubeginn in der Fastenzeit. „Dies kann jedoch auch der Besuch von Menschen sein, die man sonst nicht sieht, oder das Schreiben eines Briefes an jemanden. Es geht vor allem darum, sich selbst aus dem Alltag zu holen“, weiß Herbert Werth.

Am Altmarkt wird die Aktion „Aschekreuz to go“ durch Flaggen und bei Regen durch einen Pavillon sichtbar sein. „Wir wollen die Menschen nachdenklich machen“, unterstreicht Pfarrer Herbert Werth. So laute ein Begleitspruch: „Sei gesegnet, Mensch mit deiner Vergänglichkeit.“

>>INFO

Beginn der Aktion am Altmarkt ist um 11 Uhr, gegen 16.30 Uhr wird sie beendet sein.

Organisator der Aktion ist die katholische Kirche Moers.



Bei der Aktion in der Fußgängerzone stehen den Bürgern, in Gruppen aufgeteilt, jeweils zwei Vertreter der Gemeinde zur Verfügung.

Die katholische Kirche Moers besteht heute ausder Gemeinde St. Josef (Innenstadt) sowie der Gemeinde St. Martinus im Norden. Pfarrer Herbert Werth ist darüber hinaus Dechant und Leiter des Dekanats Moers.