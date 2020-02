In Moers gibt es ein alternatives Karnevalskonzert

Wer am Sonntag keinen Bock auf Schunkeln, aber trotzdem Lust auf gute Musik hatte, der war in der Stadtkirche Moers genau richtig. In seiner beliebten „Five o‘ clock“-Reihe hatte der künstlerische Leiter Konrad Göke wieder zu einem alternativen Karnevalskonzert eingeladen. Diesmal stand traditionelle und zeitgemäße irisch-schottische Volksmusik auf dem Programm.

Los ging es mit einer Schweigeminute für die Opfer des Massakers in Hanau, bei der Norbert Wehde stilecht im Kilt mit klagenden Highland-Dudelsack zur Bühne marschierte. Mit Low- und Tin-Whistle sowie Irish Bouzouki und Gesang begleitete er zudem das Scottish- und Irish Folk-Duo Marie’s Wedding, das den Abend gestaltete. Dieses bestand aus der schottischen Sängerin und Bodhrán-Spielerin (irische Trommel) Joanna Scott Douglas sowie dem Deutschen Jan Jedding (Gitarre und Gesang).

Balladen voller Dramatik, Lebensfreude, Leidenschaft

Gemeinsam sangen und spielten sie Balladen und Lieder voller Dramatik, Lebensfreude, Leidenschaft und Humor, die schon immer Teil der traditionellen keltischen Musik gewesen sind. Lieder mit oft traurigem Text, aber fröhlich im Rhythmus, die zum Glück meist ein gutes Ende nahmen. Dabei spannte sich der Bogen von ausgelassenen Dudelsack-Tänzen wie „The Shores of Lough Bee“ über melancholische Songs wie „Dirty old Town“ bis zu schlagermäßigen Kanalschiffer- und Seemanns-Shantys wie „Fire Marengo, fire away“.

Auch der legendäre Freiheitswille der Schotten kam nicht zu kurz: „Ich wollte heute zwar nicht über den Brexit reden, aber ich bin total traurig darüber“, bekannte Sängerin Scott Douglas, die zwar in Schottland geboren wurde, aber an der Grenze in England aufgewachsen ist. Nach 90 Minuten, die wie im Fluge vergingen, kam mit „Mingulay Boat Song“ bereits die letzte Zugabe. Immerhin eine Melodie, zu der man sogar schunkeln konnte. Der Beifall der Zuhörer in der gut gefüllten Kirche hätte nicht herzlicher ausfallen können.

Das nächste „Five o‘ clock“-Konzert findet, wieder bei freiem Eintritt, bereits am 1. März um 17 Uhr statt. Dann verrät Sängerin Noémi Schroeder musikalisch das Geheimnis des „Savoir Vivre français“.