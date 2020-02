In Moers gibt es jetzt auch einen Ableger von CrossFit

Moers. Simon Fausten hat sich in Moers mit CrossFit selbstständig gemacht. 70 Mitglieder hat er schon in der Box. Es gibt verschiedene Modalitäten.

Für Simon Fausten war es eine Entscheidung, die ihm nicht schwer fiel: „Das Projekt an der Universität Duisburg-Essen, an dem ich mitarbeitete, war nach sechs Jahren beendet. Da stand die Frage im Raum, ob ich weiter als studierter Bauingenieur arbeiten würde oder ob ich mich selbstständig mache“, schildert der 32-Jährige.

Weil er schon immer nebenberuflich als Judo- und Fitness-Trainer gearbeitet habe und Sport ohnehin seine große Leidenschaft sei, habe das Projekt nahegelegen: Seit einem halben Jahr gibt es „CrossFit“, einen Trainingstrend aus den USA, erstmals in Moers.

„Wir sind eigentlich das klassische Startup“, meint Fausten. Ein Partner fürs Startup war schnell gefunden: „Mein Mitinhaber ist Tim Pirschel. Er arbeitet allerdings noch, daher ist er nebenberuflich hier in der Box“, erklärt Fausten. „Box“, so heißen die Studios bei „CrossFit. Und die „Box“ der beiden Startupper hat ihren Sitz Im Meerfeld 87 in einer leerstehenden Halle der Firma Legi, weshalb die „CrossFit-Box-Adresse“ auch Tor 3 genant wird. „Wir haben hier alles umgebaut. Vieles haben wir selbst gemacht. Auch das war eine gute Erfahrung“, sagt Simon Fausten.

Als Trainer zu arbeiten, das kannte Fausten bereits. „Aber eine Firma zu gründen, war noch einmal eine andere Nummer.“ Da sei Vielseitigkeit angesagt. Vom Fußboden verlegen über die Buchführung bis hin zum Businessplan für die IHK werde da allerhand gefordert.

In Moers gibt es schon 70 Mitglieder

Das Konzept übrigens fand vor den Augen der IHK Gnade, so dass das Starter-Team den Entwurf bei der Agentur für Arbeit vorlegen konnte. „Die haben mir dann einen Gründerzuschuss für sechs Monate genehmigt. Das war schon sehr hilfreich“, berichtet der junge Unternehmer.

„CrossFit“ stammt aus den USA, wird aber auch in Deutschland immer beliebter. Beim „CrossFit“ lege man Wert auf eine breite Fitness, erklärt Fausten. Ausdauer, Kraft und Koordination würden trainiert, indem Elemente aus Bereichen wie der Leichtathletik, dem Turnen und dem Gewichtheben kombiniert würden, weiß Fausten.

„Es gibt da ein weit verbreitetes Vorurteil, dass man super fit sein müsse für das Training. Was aber nicht stimmt“, so Fausten. Jeder neue Teilnehmer werde vorab im Gespräch beraten. Für jeden Einzelnen arbeite man ein spezielles Konzept aus, nach dem er trainieren könne. „Es ist ein Sport für Jung und Alt. Dabei nehmen wir Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen.“ Außerdem finde Training nur in einer Kleingruppe mit einem betreuenden Trainer statt.

CrossFit für sechs Monate

Aktuell besuchen rund 70 Mitglieder die „Box“ Im Meerfeld. „Für unsere Schichtarbeiter wie Polizisten oder Feuerwehrleute bieten wir mittwochs ein Training ab 10 Uhr an, Early Birds kommen dienstags oder donnerstags ab 6 Uhr hierher, ansonsten ist normalerweise von 16.15 bis 20.30 Uhr Training“, schildert Simon Fausten.

Die Verträge reichten über sechs Monate (69 bzw. 89 Euro monatlich), auch Zehnerkarten gebe es. Schnuppertraining oder ein Probemonat seien auch möglich – dies alles ohne automatische Vertragsverlängerungen.

Infos und Kontakt auch auf: www.crossfit-moers-tor3.de.