In Moers gibt es jetzt seit 30 Jahren den Bürgerfunk

Moers. Christel Kreischer ist Radiomacherin der ersten Stunde. Sie produziert auch heute noch regelmäßig Sendungen. Einen Einschnitt gab es 2007.

„Bürgerfunk, was ist das?“ So lautete der Titel der ersten Sendung aus dem Moerser Bürgerfunkstudio im Jahr 1990. Christel Kreischer ist Radiomacherin der ersten Stunde. Sie war schon vor 30 Jahren dabei und produziert noch heute regelmäßig Sendungen, die auf den Frequenzen von Radio K.W. ausgestrahlt werden. Die Produktionsräume stellt die VHS Moers – Kamp-Lintfort zur Verfügung.

1990 sendeten die Bürgerfunker aus der Hörfunkwerkstatt im Alten Landratsamt. Nach mehrmaligen Umzügen sind sie nun im „Haus der Interkulturellen Begegnung und des Sports“ in Asberg untergebracht.

Derzeit werden Geschichten für Kinder gemacht

Die Themen sind nah am Menschen. Die Inhalte gehen über die des regulären Programms von Radio K.W. hinaus. Die Sendereihen reichen von „Pferde, Land & Leute“ bis hin zum „FFF-Magazin für Fahrrad, Freizeit, Fitness“. Derzeit produziert das Moderatoren-Team Mutmachgeschichten für Kinder.

Besondere Erinnerungen hat Christel Kreischer an viele kulturelle Veranstaltungen, unter anderem „Mit Country in den Mai“ in den 90ern. Aber auch emotionale Themen, wie Eindrücke aus einer „Selbsthilfegruppe für Angehörigen von Demenzkranken“, konnte sie in ihren Sendungen aufgreifen. Ein Höhepunkt für sie war ein Men-Strip: „Daran kann ich mich noch gut erinnern, einmal weil’s tolle Typen waren und andererseits, welche irre Stimmung dort herrschte.“

Ein harter Einschnitt war die Novellierung des Landesmediengesetzes 2007. Die Sendezeit musste auf eine spätere Uhrzeit verlegt werden. Dank des Durchhaltevermögens einiger Ehrenamtlicher und der Unterstützung der VHS konnte der Bürgerfunk weiter am Leben gehalten werden.

<< Die Frequenzen >>

Inzwischen schicken die Bürgerfunker ihre Sendungen nicht nur täglich zwischen 20 und 21 Uhr und sonntags ab 19 Uhr auf den Frequenzen von Radio K.W. durch den Äther. Auch online auf www.nrwision.de sind ausgewählte Inhalte abrufbar. Die Programmplanung steht auf www.buergerfunk-moers.de. Zu hören sind die Sendungen auf den Frequenzen von Radio K.W. auf 91,7 und 107,6 MHz.