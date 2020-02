In Moers: Inner Wheel Club und Musikschule laden zum Konzert

Moers. Am 29. März findet die Benefizmatinee der Moerser Musikschule und des Inner Wheel Club Moers statt. Diesmal kommen auch Pop-Fans auf ihre Kosten.

Das Team der Moerser Musikschule kann sich freuen: Die Frauen des Inner Wheel Club Moers und die Akteure der Moerser Musikschule rufen erneut zum Benefizkonzert. Hausherr Georg Kresimon und Leiter der Moerser Musikschule berichtet: „Die Veranstaltung findet zum sechsten Mal statt.“ Erstmals wird dabei auch viel populäre Musik erklingen. Nicht zu vergessen, das selbstgemachte Buffet, zu dem die Frauen traditionell ins Foyer rufen. Beim ersten Mal habe das Konzert im Moerser Schloss stattgefunden, so Kresimon weiter. „Wegen des großen Erfolges ist man seit dem zweiten Konzert aber in den Kammermusiksaal des Martinstiftes umgezogen.“

Probenwochenende für die Moerser Holzbläser

Die verschiedensten Projekte sind bis heute durch das Engagement des Inner Wheel Clubs gefördert worden. So konnten beispielsweise hochwertige Instrumente angeschafft werden. Auch ein Flüchtlingsprojekt mit kostenlosem Unterricht gab es bereits. Nicht zu vergessen das Probenwochenende für ein Holzbläser-Dezett.

Traditionell bestreiten Dozenten der Moerser Musikschule den ersten Teil des Konzertes. Evelyn Cillis vom Inner Wheel Club ergänzt: „Im zweiten Teil sind spielen stets Schülerinnen und Schüler der Musikschule. Was auch auf unseren Fokus, die Jugendarbeit, hinweist.“

Neu sei auch, so Cillis weiter, dass sich das aktuelle Programm um den Bereich Jazz-Pop-Rockmusik drehe. „Bisher war bei dem Konzert immer Klassik zu hören.“

Das Moerser Jazz-Quartett

Die Akteure sind diesmal die vier Musiker des Moerser Jazz-Quartetts, bestehend aus Thomas Klecha-Fauré (Vibraphon), Matthias Dymke (Piano), Matthias Bangert (Bass) und Axel Heinrich (Schlagzeug). „Die Jugendlichen, die den zweiten Zeil des Konzertes bestreiten, stammen aus der Begabtenförderung der Musikschule und haben größtenteils erfolgreich am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen, weiß Kresimon. „Es sind allesamt tolle Beiträge.“

Das Konzert zugunsten der Musikschule sei beliebt, wie Cillis betont. Die 140 Karten (25 Euro einschließlich Buffet) seien fast ausverkauft, nur einige Restkarten gebe es noch.

Ein kleines Studio

Diesmal könnte der Erlös des Benefizkonzerts die Anschaffung eines kleinen Studios mit guten Mikrofonen, Elektronik und Software ermöglichen, aber auch ein neues hochwertiges Keyboard steht auf der Wunschliste der Musikschule. Kresimon unterstreicht, ohne genauere Zahlen zu nennen, die Wichtigkeit der Förderung: „Daran ist schon zu sehen, um welche Summen es bei dieser Art der Unterstützung geht.“

Info: Die Benefizmatinee findet am Sonntag, 29. März ab 11.30 Uhr im Kammermusiksaal Martinstift, Filderstraße 126, statt.



Die wenigen, noch nicht verkauften Restkarten können Interessierte in der Moerser Musikschule, Filder Straße 126, erstehen.



Für das Konzert gibt es 140 Sitzplätze im Kammermusiksaal. Diesmal soll die Sitzordnung lockerer sein als bei klassischen Konzerten.



Das Buffet ist von den Frauen des Inner Wheel Club selbst gemacht. Nach dem Konzert laden sie zum Verweilen ein.