In Moers ist das Autokino mit ausverkauften Filmen gestartet

Das Popcorn steht bereit, die Autositze sind maximal auf Entspannung eingestellt und dann heißt es: Motor aus und Film ab. Ein besonderes Kinoerlebnis hat am Wochenende zahlreiche Filmfans in den Enni-Sportpark Rheinkamp gelockt. Erstmalig konnten die Moerser im Autokino ihre Lieblingsfilme aus ihrem Fahrzeug heraus anschauen.

Hauptsponsor Enni, Moers Marketing, die Sparkasse am Niederrhein, das Autohaus Fett und Wirtz sowie die Alm Tor GmbH haben innerhalb von zehn Tagen die Umsetzung des Autokinos ermöglicht. 40 Filme werden bis zum 7. Juni gezeigt.

Zur Premiere am Wochenende füllten wahre Klassiker die 50 Quadratmeter große LED-Kinoleinwand. Disney-Fans begegneten bei den Familienfilmvorführungen am Samstagnachmittag der Disney-Eiskönigin und tauchten mit dem König der Löwen in bunte Dschungelwelten ein.

„Die Resonanz war fantastisch“, freute sich Michael Birr, Geschäftsführer vom Moers Marketing. „40 Autos waren bei der Familienfilmvorstellung hier.“ Da saß der Papa schon mal auf dem Rücksitz, damit die Kinder freie Sicht auf die Kinoleinwand haben.

Im Autokino wurde der Joker gezeigt

Am Samstagabend gab’s dann einen waschechten Blockbuster zu sehen. Die 2019 veröffentlichte amerikanische Comic-Verfilmung „Joker“ stand auf dem Programm. Am Eingang erwartete die Besucher zunächst eine Überraschungstüte – Minisnacks und Sicherheitshinweise inklusive. Sechs Platzwarte waren am Samstag im Einsatz, um die Fahrzeuge zu ihren Standplätzen zu begleiten.

Damit jeder gute Sicht auf die Kinoleinwand hat, darf die Autohöhe maximal 1,80 Meter betragen. Kleine und schmale Fahrzeuge parken vorne, SUVs stehen an den Seiten.

Zuschauer loben das Kinoerlebnis

120 Autos dürfen gleichzeitig dabei sein – ein Besucherrekord, der direkt am Premierenwochenende geknackt wurde: „Die Joker-Filmvorführung ist mit 120 Karten ausverkauft“, freute sich Birr. Die Sommersonne tauchte den Platz in atmosphärisches Licht und die Autos standen in Reihen parat. Wer noch Nachos oder eine Cola brauchte, wurde mit Mundschutz in der angrenzende Enni Lounge fündig.

Was das Autokinogänger-Herz begehrt, hatten Rachel Schreiner und ihre Freundin Judith Escher bereits mitgebracht: Waffelhörnchen und Nachos horteten die Neukirchen-Vluynerinnen im knallroten Mini Cooper mit offenem Verdeck. „Normalerweise gehen wir in Duisburg oder Kamp-Lintfort ins Kino“, sagten die 21-Jährigen. Den „Joker“-Film kannten sie bereits, aber: „Kinos sind geschlossen und das Autokino wollten wir unbedingt ausprobieren.“

Die 65-jährige Marita Hornsmann und ihr Ehemann waren „Joker“-Neulinge. Schnell hatten sie die UKW-Frequenz am Autoradio eingestellt, um den Ton zum Film zu empfangen. Hornsmann lobte die gute Organisation: „In der Corona-Zeit fallen viele Kulturveranstaltungen aus. Umso schöner ist es, dass man hier begegnungsfrei und doch gemeinsam Kinofilme erleben kann.“ Premiere gelungen.

<< Filme und Tickets >>

Kinofans können sich auf Filme wie „Bohemian Rhapsody“, „Toy Story“ und „Spider-Man“ freuen. Programminfos und Tickets für das Autokino gibt es auf www.enni-autokino.de. Tickets sind ausschließlich online zu erwerben.

Filmvorführungen finden montags bis freitags um 19.30 Uhr sowie samstags und sonntags um 15.30 Uhr (Familienvorstellung) und 19.30 Uhr (Abendvorstellung) statt.