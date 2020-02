In Moers kann ein Automatenknacker der Polizei entkommen

Moers. Polizisten haben in Moers einen Automatenknacker verfolgt. Der konnte entkommen, hinterließ aber deutliche Spuren. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich Polizeibeamte in Moers eine Verfolgungsjagd mit dem Fahrer eines Audi A6 geliefert. Der Mann entkam, doch er hinterließ Spuren, die auf eine Straftat hindeuten.

Wie die Polizei berichtet, fiel den Beamten am Dienstag gegen 3.50 Uhr ein verdächtiger Audi A6 vor einem Geldautomaten an der Rheinberger Straße auf. Der schwarze Wagen stand mit geöffnetem Kofferraum vor dem Automaten.

Als die Polizeibeamten wendeten, um das Fahrzeug zu kontrollieren, flüchtete der Fahrer in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Kreuzung Neuer Wall, Ecke Wilhelm-Schröder-Straße verloren die Polizisten das Fahrzeug jedoch aus den Augen.

Doch es gab Spuren: Aus dem geöffneten Kofferraum verlor der Wagen Gegenstände wie einen Kuhfuß und einen Kraftstoffkanister, die schließlich auf der Straße verteilt lagen. Zurück am Geldautomaten an der Rheinberger Straße stellten die Polizeibeamten fest, dass Unbekannte das Automatenhäuschen und den Geldautomaten aufgebrochen hatten. Aufgrund der Beschädigungen ist der Automat derzeit nicht nutzbar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.