In Moers laden Eltern zur Malaktion im Schlosspark ein

Seine Kinder in Corona-Zeiten zu trösten und zu beschäftigen, ist nicht immer leicht. „Da fließen manches Mal die Tränen. Denn gerade kleinere Kinder verstehen ja nicht, warum sie nicht in die Kita zu ihren Freunden dürfen“, schildert Lisa Kleukens aus dem Moerser Stadtteil Schwafheim.

Zusammen mit weiteren befreundeten Eltern will sie nun ein Zeichen für die Kleinen setzen: „Wir wollen alle Kinder im Kita- und Schulalter zu einer Malaktion aufrufen.“ Lisa Kleukens (28) selbst hat einen fünfjährigen Sohn: „Luis kann täglich vier Stunden in die Notbetreuung der Kita am Pandyck gehen, weil ich berufstätig bin und in der Gastronomie arbeite.“ Das sei eine große Hilfe.

Viele Kinder sind sehr traurig

„Aber beispielsweise sein kleiner Freund ist zuhause und weint sehr viel, weil er gleich neben der Kita wohnt, in die er nicht mehr gehen darf“, berichtet Lisa Kleukens. Auch viele andere Kinder seien sehr traurig. „Wir wissen, dass wir alle mit den Corona-Regeln leben müssen“, beugt sie Missverständnissen vor. „Es geht augenblicklich nun mal nicht anders.“

Um den Kindern aber zu zeigen, dass sie trotzdem wichtig sind, wolle man eine Malaktion ins Leben rufen. „Es soll ein kleiner Trost sein für alle Kids, die schon seit vielen Wochen zuhause bleiben müssen. Mit den Bildern sollen die Kinder zeigen, wie sie mit den Corona-Regeln umgehen, was sie beschäftigt, lustig oder traurig macht, und wie es ihnen geht“, erklärt die Mutter.

Die Bilder werden ausgestellt

Im Anschluss sollten die Bilder auch ausgestellt werden, natürlich unter Beachtung der Corona-Regeln. „Dazu haben wir beispielsweise an den Schlosspark gedacht.“ Die Eltern haben sich auch bereits an das Büro des Bürgermeisters. gewendet. „Wir brauchen ja von der Stadt Grünes Licht für die Aktion“, begründet Kleukens.

Bei Bürgermeister Christoph Fleischhauer sei die Idee der Eltern auf fruchtbaren Boden gefallen, wie Klaus Janczyk vom Presseamt betont: „Er ist sehr angetan von der schönen Aktion. In Corona-Zeiten könne man für die Kinder nicht genug tun.“ Nun wolle man das weitere Vorgehen gemeinsam abstimmen.

Die Aktion findet am Sonntag, 31. Mai, 11 bis 14 Uhr im Freizeitpark in Moers auf der Wiese neben dem Spielplatz nahe der Krefelder Straße statt.