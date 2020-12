Karneval In Moers plant die KG Fidelio jetzt Karneval für zuhause

Moers Die Karnevalsgesellschaft Fidelio hat sich etwas ausgedacht: Beim Karneval für zuhause gibt es auch eine Kindersitzung, aber anders.

Die neue Karnevalssession hat längst begonnen, doch das Coronavirus macht vielen Gesellschaften einen Strich durch die Rechnung. Umzüge sind abgesagt und auch vor dem Rosenmontag kann kaum etwas stattfinden. Bei der 1. Großen Grafschafter KG Fidelio aus Moers gibt es jetzt aber eine Initiative.

„Die KG Fidelio wollte die Absage des Karnevals nicht einfach so hinnehmen und bis zur nächsten Session warten. Wir haben uns etwas ganz Besonderes überlegt“, teilt Pressesprecherin Anika Hastermann-Weitz mit. Das Besondere heißt in diesem Fall: Karneval für zuhause.

<< Sie wollen keine Nachrichten aus Moers und Umland verpassen? Abonnieren Sie hier unseren täglichen E-Mail-Newsletter >>

Ab Montag kommender Woche (4. Januar 2021) gibt es an fünf Stellen in Moers eine Tüte Spielmaterial und ein Pantomime-Gewinnspiel. Zum Beispiel können Kinder Zaubertricks lernen. „Die pädagogischen Richtlinien haben wir berücksichtigt“, versichert Hastermann-Weitz. Die Tüten seien von den Mitgliedern „mit viel Liebe“ gebastelt, geklebt und verpackt worden.

Und das ist noch nicht alles, was die KG Fidelio plant. Vom 1. bis 15. Februar ist eine Kindersitzung auf www.kgfidelio-moers online. Das Video können sich Kinder anschauen, eine Eintrittskarte ist ebenfalls in der Tüte vorhanden. Hastermann-Weitz: „Die Sitzung kann in 30-Minuten-Sequenz angeschaut werden, um die Computerzeiten nicht zu überschreiten.“

« Mehr Artikel aus Moers und Umgebung gibt es hier »

Die Tüte der KG Fidelio für Karneval zuhause gibt es für 5 Euro ab dem kommenden Montag, 4. Januar, hier: Schuhe und Mode Werdin, Römerstraße 425; Rosen-Apotheke, Homberger Straße 355; Linden-Apotheke, Lindenstraße 116; Barbara-Buchhandlung, Burgstraße 3; Fotostudio Barth, Neumarkt 3.