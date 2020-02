In Moers plant Rewe großen Umbau an der Uerdinger Straße

Moers. Im Lebensmittelmarkt in Moers an der Uerdinger Straße ist am kommenden Mittwoch der vorerst letzte Verkaufstag. Das Konzept sieht viel Neues vor.

Viele Regale sind schon leer, werden schon seit Tagen nicht mehr aufgefüllt, der Ausverkauf läuft. Das Ende des Rewe-Lebensmittelmarktes in Moers an der Uerdinger Straße in seiner jetzigen Form steht kurz bevor. Der in die Jahre gekommene Markt wird umgebaut, der neue wird über eine große Grill-Theke verfügen.

Am kommenden Mittwoch, 26. Februar, ist der vorerst letzte Verkaufstag. Der Rewe-Markt wird geschlossen und öffnet nach dem Umbau erst wieder im Mai. Auf einen genauen Termin will sich eine Sprecherin des Unternehmens nicht festlegen, da mit Baustellen zu viele Unwägbarkeiten verbunden seien.

Vor zehn Jahren gab es einen Preis für den Supermarkt

Der Umbau des Marktes, der 2010 vom Verlag „Lebensmittel Praxis“ zum besten Supermarkt Deutschlands gewählt worden war, ist seit Jahren ein Thema bei dem Lebensmittelriesen. Dem Vernehmen nach wurde er mehrfach aufgeschoben, was Kunden dem Laden durchaus ansehen.

Kern der nun geplanten Maßnahme: Das Geschäft soll moderner und größer werden. Rewe lässt dazu die Wände hinter den Kühlregalen wegreißen und das Warenlager dahinter dem Verkaufsraum zuschlagen. Das Lager wird dann ins Erdgeschoss des neuen Anbaus verlegt, der gerade im hinteren Bereich entsteht.

Eine Firmensprecherin verrät die Details für die Zeit nach dem Umbau

Auch Sozialräume und Büros werden dort untergebracht. Die Büros in der oberen Etage sind für andere Mieter vorgesehen. Rewe ist in dem ganzen Komplex ebenfalls Mieter. Die vergrößerte Verkaufsfläche werde sich sicher auch im Sortiment des Supermarktes bemerkbar machen, erklärt die Firmensprecherin. Zu den auffälligsten Neuerungen dürfte aber die sechs Meter breite Grilltheke gehören.

Diese Art Imbiss – inklusive Dönerspieß – betreibe man bereits erfolgreich in anderen Märkten, so die Rewe-Sprecherin. Zum neuen Konzept gehören zudem eine Salat- und Smoothie-Bar, mehr gekühlte Getränke und ein vergrößerter Aufback-Bereich.

Darüber hinaus werden niedrigere Regale eingesetzt, Decken, Licht und Böden erneuert. Eingang und Kassenbereich bleiben am alten Platz. Vom ursprünglichen Plan, die Marktleitung einer selbstständigen Kauffrau oder einem Kaufmann zu übergeben, ist das Unternehmen abgerückt. Die Leitung bleibt in den Händen der aktuellen, von Rewe eingesetzten Leiterin. Der Getränkemarkt im hinteren Bereich des Grundstücks ist von den Änderungen nicht betroffen und bleibt in der Umbauphase geöffnet.