In Moers reißen Kaleo Sansaa und Mariama das Publikum mit

Minimales Set-up und maximaler Sound. So wurde der Samstagabend im Bollwerk 107 in Moers von den jungen Künstlerinnen Kaleo Sansaa und DJ Aromateeq eröffnet.

Nur ein Mischpult, ein Laptop und eine soulige Stimme rissen die Besucher mit und brachten sie zum Tanzen. Kaleo Sansaa ist in Sambia geboren und in Duisburg aufgewachsen, dadurch war ihr das Bollwerk 107 nicht unbekannt.

Kaleo Sansaa (r.) und die DJ Aromateeq im Bollwerk 107 in Moers. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

„Ich war selber damals mal hier feiern und ich liebe Moers einfach!“, erzählt sie dem Publikum während der Show. Ihre Lieder singt Kaleo Sansaa sowohl in Englisch als auch in Afrikanisch. Experimentelle Hip-Hop-Beats und unterhaltsame Showeinlagen zeichnen das weibliche Künstlerduo aus und verleihen Wiedererkennungswert.

Zuhörer in Moers sind begeistert

Ebenso sehr wie der Hauptact des Abends: Mariama. Als Singer-Songwriterin vereint sie die verschiedensten Musikarten. Ebenso bunt wie ihre langen geflochtenen Haare ist auch ihr Programm. Begleitet wurde sie von einem Schlagzeuger und einem Gitarristen.

Bei ihrer stilvollen und charaktereigenen Mischung aus Jazz, Folk, Soul und Reggae, gemixt mit ein paar musikalischen Einflüssen aus Westafrika, konnten die Zuschauer gar nicht still stehen bleiben. Egal ob jung oder alt, bei Mariamas Musik fing jeder an mit zu schaukeln und manche konnten sogar einige Lieder mitsingen. „Sie unterhält nicht nur, sondern macht auch mit ihrer Musik eine Aussage.“, so Zuschauerin Antje Meyer Stoll. Am vergangenem Samstag präsentierte Mariama im Moerser Jugendkulturzentrum Bollwerk überwiegend Songs von ihrem neuen Album „Love, Sweat And Tears“. Sie selbst beschreibt diese Songs als sehr gefühlvoll und regte zwischen den Liedern mit poetischen Texten über die Songs das Publikum zum Nachdenken an.

„Für mich ist der Weg zur Liebe, der Weg ins eigene Herz“, erklärt die junge Künstlerin und leitete somit ihren Song „Tears“ ein. In den kommenden Monaten geht ihre Deutschlandtour weiter. Unter anderem wird sie dann in Bochum, Berlin und Wien auftreten.

Das Bollwerk-Management hatte die Sängerinnen bewusst für dieses Wochenende eingeladen: „Noch immer stehen deutlich weniger Künstlerinnen auf der Bühne als Künstler. Dieser Tatsache wollen wir bewusst am Wochenende des Weltfrauentags entgegenwirken,“ heißt es dort.