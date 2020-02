In Moers-Schwafheim geht die Angst vor noch mehr Autos um

Die geplante Baustelle an der Düsseldorfer Straße im Moerser Stadtteil Schwafheim liegt Anwohnern im Magen. Sie befürchten, dass der Durchgangsverkehr auf die kleinen Straßen im Ortskern ausweicht. Dort gibt es aber schon seit Jahren reichlich Autos, wie Jörg Scholtheis weiß.

Der Schwafheimer wohnt schon lange am Heideweg. Seine Erfahrungen sind nicht die besten: „Wenn sich hier Autos begegnen, weichen sie auch schon einmal auf den breiten Gehweg aus, weil die Fahrbahn zu eng ist.“ Auf dem Heideweg parken Autos, daneben bleibe nur noch Platz für Verkehr in eine Richtung, weiß Scholtheis.

Für Fußgänger bleibe da nicht viel Platz und schließlich sei der Heideweg ja auch ein Weg für Grundschüler und Kindergartenkinder. Scholtheis hat die gefährliche Situation nicht einfach nur beobachtet, er hat gehandelt. 50 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung hat er zur Anzeige gebracht, und er hat vergangenes Jahr einen Bürgerantrag gestellt.

Der Gehweg am Heideweg werde seit Monaten durch die „Zunahme des Straßenverkehrs von Pkw- und Lkw-Fahrern zum Parken mit allen Reifen und auch zum Ausweichen von der Straße aus genutzt“, hieß es in dem Schreiben an den zuständigen Ausschuss. 19 Unterschriften unterstützten Scholtheis Anliegen. Er würde gern zum Beispiel Blumenkübel auf dem Gehweg platzieren, um Autos abzuhalten.

Der Ausschuss bat die Verwaltung, eine Bürgerveranstaltung zum Thema zu prüfen. Die Verwaltung nahm ausführlich Stellung, das Ergebnis: Eine Bürgerveranstaltung wird es nicht geben, weil es hier um „Einzelfälle“ gehe, und Blumenkübel könnten auch nicht auf dem Gehweg platziert werden, weil dieser vollständig den Fußgängern zur Verfügung stehe.

Am Montag hat Enni Stadt & Service mit den Arbeiten an der Düsseldorfer Straße begonnen. Anwohner wie Scholtheis, der westlich der Baustelle wohnt und Jörg Wozniak, der östlich davon am Länglingsweg wohnt, machen sich jetzt ihre Gedanken, wie es mit dem jetzt schon hohen Verkehrsaufkommen auf den Nebenstraßen in Moers-Schwafheim weitergeht.

Wozniak: „Schwafheimer machen sich Sorgen, dass bald zirka 10.000 Fahrzeuge am Tag, darunter auch hunderte Busse und Lkw, durch die Straßen Heideweg, Dorfstraße, Wacholderstraße, Kirchweg sowie durch den Länglingsweg, Waldstraße, Siedweg und Dürerstraße fahren.“

Die CDU hat 2019 eine Ortsumgehung vorgeschlagen und auch am Dienstag Anwohnerinnen und Anwohner zum Gespräch eingeladen. Die Enni will Vorschläge prüfen, wie es besser laufen könnte.

Auf der Düsseldorfer Straße wird auf 1650 Metern in vier Abschnitten zwischen Heide- und Kirchweg die Fahrbahndecke erneuert. Der am Montag gestartete erste Bauabschnitt wird noch per Ampel geregelt, ab Anfang April ist die Straße nur noch Richtung Süden befahrbar. Ennis Ziel: Die Arbeiten im Herbst abschließen.