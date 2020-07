In Moers sind die ersten Alltagsmenschen zerstört worden

Moers. Die ersten Alltagsmenschen in Moers sind kaputt. Vandalen haben ein Paar am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz zerstört. In Netzwerken herrscht Empörung.

Es hat nicht lange gedauert: Jetzt sind auch die ersten Alltagsmenschen in Moers kaputt. Im wahrsten Wortsinne zugeschlagen haben die Vandalen am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz. Dort steht das „Amerikanische Paar“, wie Achim Reps von der Interessengemeinschaft (ISG) erklärt. Eine der Figuren ist in der Nacht zerstört worden.

Nach einem Posting der Villa Wölkchen am Sonntag wird auf Facebook bereits umfassend diskutiert und das Geschehen verurteilt. Es gibt eine große Empörung. „Wir haben das gegen halb neun entdeckt“, sagen die Eheleute Reps. Einer der Kommentaren im sozialen Netzwerk schreibt, dass zwischen 0.30 und 1.30 Uhr „noch alles ok“ gewesen sei.

Die Alltagsmenschen der Künstlerin Christel Lechner sind noch gar nicht so lange zu Gast in Moers. Erst seit Ende der Woche sind etwa zwei Dutzend Figuren in der Grafenstadt zu bestaunen. Gefördert wird das ISG-Projekt vom Land NRW und dem Bund aus Mitteln der Städtebauförderung. In Kooperation mit dem Moerser Stadtmarketing und mit Unterstützung der Hoteliers Hotel Moers van der Valk, Hotel zur Linde und der Sparkasse am Niederrhein wurden die sympathischen Zeitgenossen aufgestellt.

Gerade erst war es in Rheinberg zum Vandalismus gekommen. In der Nachbarstadt hatten die Täter im Stadtpark gewütet und von den dortigen Alltagsmenschen fünf Figuren und Figurengruppen noch vor der offiziellen Eröffnung am Freitag zerstört.