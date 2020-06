Die Tummelferein, hier ein Archivfoto von der Kidsparade, wird es in Moers in diesem Jahr nicht geben. Doch die Stadt hat eine Alternative.

Sommerferien in Moers In Moers stehen jetzt Details zur neuen Ferienaktion fest

Moers. Die beliebten Tummelferien in Moers können wegen des Coronavirus nicht stattfinden. Doch die Stadt hat einen Plan B. Hier sind die Details.

Die Tummelferien in Moers mussten zwar wegen des Coronavirus abgesagt werden, doch jetzt bietet die Stadt die „Moerser Ferienaktion“ (MoFa) an. Vom 29. Juni bis zum 17. Juli werden an 16 Aktionsorten in sieben Stadtteilen Kleingruppen von maximal 15 Teilnehmenden betreut.

Die Anmeldung ist wöchentlich möglich, pro Kind können höchstens zwei Wochen gebucht werden; Betreuungszeiten montags bis freitags, 8.30 bis 14 Uhr; Teilnahmebeitrag: 20 Euro pro Woche (mit Moers-Pass: 10 Euro). Eine persönliche Anmeldung im Kinder- und Jugendbüro ist zurzeit nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich.

Das Ferientelefon 02841 / 201808 ist ab Montag, 8. Juni, 8 Uhr, erreichbar, dann montags – donnerstags, 8 bis 16 Uhr und freitags, 8 bis 12 Uhr. Mehr: www.moers.de/de/generationen/moerser-ferien-aktion/