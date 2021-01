In Moers und Kamp-Lintfort sind Autodiebe unterwegs

Moers/Kamp-Lintfort In Moers und Kamp-Lintfort sind ein Auto und ein Anhänger gestohlen worden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Zweimal haben Autodiebe in den vergangenen Tagen in Moers und Kamp-Lintfort zugeschlagen. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Freitagmorgen.

Am Donnerstag stahlen demnach Autodiebe in Kamp-Lintfort an der Auguststraße zwischen 7.10 Uhr und 11 Uhr einen silberfarbenen Mercedes-Benz (C-Klasse), amtliches Kennzeichen MO - JE 78. Wer Hinweise hat, kann sich an die Polizei in Kamp-Lintfort wenden, 02842 / 9340.

In den letzten 14 Tagen wurde an der Kamper Straße in Moers ein Anhänger der Marke Saris gestohlen. An dem doppelachsigen,

offenen Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen WES - WQ 463 angebracht. Sachdienliche Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.