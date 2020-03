In Moers hat es einen Angriff auf zwei Enni-Müllwerker gegeben (Archivfoto).

Angriff In Moers werden zwei Enni-Müllwerker Opfer eines Angriffs

Moers. Wie der Entsorger Enni berichtet, hat sich der Vorfall bereits am vergangenen Mittwoch ereignet. Die Mitarbeiter spüren die Folgen bis heute.

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Mittwoch zwei Müllwerker des städtischen Entsorgers Enni angegriffen. Wie aus einer Mitteilung der Enni vom Dienstag hervorgeht, haben Unbekannte an der Straße Am Viegenhof aus einem Mehrfamilienhaus heraus Böller auf die Mitarbeiter geworfen.

Die Folgen: Beide Müllwerker erlitten ein Knalltrauma und sind zurzeit nicht einsatzfähig. Abteilungsleiter Ulrich Kempken sucht nun Zeugen des Angriffs und will auch Anzeige erstatten. Ein solches Verhalten ist laut Kempken allerdings die Ausnahme.