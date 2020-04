In Neukirchen-Vluyn darf die Demokratie nicht stillstehen

Derzeit scheinen kommunalpolitisch alle Räder stillzustehen. Das Augenmerk richtet sich auf andere Dinge. So mancher Kleinunternehmer bangt um seine Existenz, viele Familien haben sich vermutlich noch nie über einen so langen Zeitraum so intensiv miteinander beschäftigt – und ja, bei anderen Menschen geht es medizinisch schlicht um das eigene Überleben.

Wie sich die aktuellen Lockerungen letztlich auswirken, wird man in wenigen Wochen sehen. Es bleibt wichtig, sich nicht von einem Anschein blenden zu lassen, und sich weiterhin solidarisch an die Vorgaben zum Abflachen der Infektionsrate zu halten.

Die Stadt hat mit der Entscheidung, sogar bis Anfang Oktober alle mittleren und großen Veranstaltungen abzusagen, einen Weg vorgegeben, der über das hinausgeht, was angewiesen ist. In weiser Voraussicht? Das wird sich erweisen müssen. Dass es politisch weitergehen muss, steht außer Frage. Es wird schwierig genug, in etlichen Monaten fundamentale Aufbauarbeit zu leisten. Bis dahin dürfen demokratische Prozesse nicht vor sich hin dümpeln.