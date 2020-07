In Neukirchen-Vluyn gibt es jetzt Kultur unter freiem Himmel

Neukirchen-Vluyn. In der Stadtbücherei sind derzeit keine Kulturveranstaltungen erlaubt, dafür gibt es ab Dienstag Kinofilme und Lesungen auf dem Missionshof.

Mit einer neuen Veranstaltungsreihe im Missionshof möchten Stadtbücherei, Stadtverwaltung, Stadtjugendring und die integrative Quartiersentwicklung Neukirchen dem kulturellen Leben in Zeiten von Corona wenigstens ein bisschen wieder zur Normalität verhelfen. Der Vorhof der Stadtbücherei sei absolut geeignet, um den Kulturalltag zumindest ein bisschen wieder starten zu lassen, sagt Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck. Sechs Termine mit Kinovorstellungen und Lesungen sind ab Dienstag, 28. Juli, geplant.

Die Events finden alle 14 Tage statt, dem Hygiene- und Infektionsschutz wird laut Stadt umfassend Sorge getragen. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten des Fördervereins der Stadtbücherei werden aber gerne entgegengenommen.

Michael Linde (Kulturamt, links), Gisela Zwiener-Busch (Stadtbücherei) und Thorsten Rogsch (Stadtjugendring) stellen das neue Kulturprogramm vor. Ilka Mainka (integrative Quartiersentwicklung) fehlt auf dem Bild. Foto: Stadt Neukirchen-Vluyn

Am Dienstag, 28. Juli, zeigt das Open Air Kino um 16.30 Uhr zunächst einen Film für die Kleinen ab sechs Jahren. Um 19.30 Uhr schließlich wird ein Kinofilm für Erwachsene gezeigt. Nähere Informationen zu beiden Filmen können in der Stadtbücherei erfragt werden.

Mit einer Krimilesung geht es am Samstag, 11. August, weiter. Dann liest Autor Klaus Stickelbroeck ab 19 Uhr aus seinem Kriminalroman „Blondes Gift“ und weitere witzig spannende Kurzkrimis vor.

Der 25. August ist dem Poetry Slam vorbehalten. Ab 19 Uhr laden die Poetry Slammer und Geschichtenerzähler Ralph Michael Beyer und Michael Schumacher zu ihrem Programm „Die tun Euch nichts, die wollen nur lesen“ ein.

Eine weitere Krimilesung gibt es am 8. September: Booker, Krimiautor und Sänger Thomas Matiszik liest ab 19 Uhr aus seinem Roman „Totkehlchen“. Dazu singt er und spielt auf dem Keyboard.

Interaktiv wird es am 22. September beim Workshop „Do it yourself“ mit Charlotte Schüler. Die Autorin und Bloggerin stellt ab 19 Uhr ihr Buch „Do it yourself! Einfach plastikfrei leben: Selbstgemacht statt gekauft“ vor und zeigt die besten Selbstmachtricks für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Am 6. Oktober schließt die Veranstaltung mit einer weiteren Krimilesung. Erwin Kohl liest ab 19 Uhr aus seinem Niederrhein-Krimi: „Dumm gelaufen, Martha“.

Wie es nach den sechs Terminen weitergehe, müsse man noch abwarten, sagt Sabrina Daubenspeck. Bis Oktober dürften ohnehin keine größeren Kulturveranstaltungen stattfinden. „Mal sehen, ob im November, Dezember noch was geht.“ Angesichts der derzeitigen Umstände „agieren wir aber bewusst vorsichtig“, heißt es. (pho)

Eine Anmeldung zu den jeweiligen Veranstaltungen in der Stadtbücherei ist zwingend erforderlich unter 02845/4851 oder E-Mail stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de. Bei schlechtem Wetter entfallen die Kinoveranstaltungen, die Lesungen werden in die Bücherei verlegt.