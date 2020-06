In Neukirchen-Vluyn klauen Diebe Tresor aus Bäckerei

In Neukirchen-Vluyn hat es in der Nacht zu Mittwoch einen Einbruch gegeben (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. Bäckerei-Einbruch in Neukirchen-Vluyn: Als die Mitarbeiterin früh morgens zur Arbeit kommt, fällt ihr etwas auf. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In der Nacht zu Mittwoch hat es einen Einbruch in eine Bäckerei in Vluyn gegeben. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Eine Mitarbeiterin stellte am frühen Morgen fest, dass die Eingangstür zur Straße Niederrheinallee aus den Angeln gehoben war und rief die Polizei.

Die Täter waren gewaltsam durch die Eingangstür in das Geschäft eingedrungen. Im Inneren hatten sie einen fest eingebauten Tresor von der Wand entfernt und waren damit entkommen. Über den Inhalt macht die Polizei keine Angaben, der Tatzeitraum liegt zwischen 2 Uhr und 4.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei: 02845 / 30920.