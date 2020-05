In Neukirchen-Vluyn starten Aktionen für den Kulturrucksack

Es geht wieder los. Der Kulturrucksack NRW startet in die nächste Runde. Mit dem Projekt können sich Kinder und Jugendliche auch in Corona-Zeiten in dreierlei Hinsicht einbringen. Es geht um Handwerk, es geht um Kreativität und Gestaltung, und es geht um Tanz. Beteiligt sind Désirée Burger, Rüdiger Eichholtz und Deborah Marschner.

Rüdiger Eichholtz übernimmt den handwerklichen Part. Er baut mit den jungen Neukirchen-Vluynern Palettenmöbel. Die Aktion soll noch vor dem Sommer starten. „Wir versuchen, alles kontaktarm zu machen“, kündigt Rüdiger Eichholtz an. Heißt: Es arbeiten nicht fünf Leute an einer Bank, sondern eben nur noch zwei, und das auf Abstand.

Im Moment werde noch diskutiert, den Workshop am Schulzentrum anzubieten oder auf dem Landschaftsband. Eventuell soll eine Fahrradtour mit den Jugendlichen zu den Orten geplant werden, für die sie sich die Palettenmöbel vorstellen können.

Rüdiger Eichholtz kann sich auch gut einen Beachplatz am Eingang zur Hochstraße vorstellen. Mit drei bis fünf Möbelstücken, wie er sagt. Womöglich finde sich jemand, der Sand für den Strand zur Verfügung stellt. Und schwupps: Ist der Ort zum Chillen auf Abstand fertig.

Wer tanzen möchte, kann tanzen

Wer es weniger mit Hammer und Säge hat und sich eher berufen fühlt, auf dem Parkett zu glänzen, kann sich an Désirée Burger wenden. Sie bietet in ihrer Tanzschule Kunst(t)räume einen Stardance-Kurs Videoclipdancing an. Tanzen wie die Stars in ihren Videos ist das Ziel des Kurses.

Getanzt wird im großen Saal der Schule. Da ist ausreichend Platz, sagt Désirée Burger. Zwölf junge Menschen können mitmachen. Beim ersten Treffen wird besprochen, zu welcher Musik die Gruppe gerne arbeiten möchte. Dann geht es an die Arbeit und die Perfektionierung der Choreografie. Start ist der erste Mittwoch im Juni.

Getanzt wird jeweils mittwochs zwischen 18.15 und 19 Uhr. Es sind zehn Termine vorgesehen. Im Rahmen des Kulturrucksacks ist dieser Kurs kostenfrei. Wer mitmachen möchte, sollte bequeme Kleidung tragen.

Es geht auch um Gestaltung

Und schließlich bietet Deborah Marschner kreatives Gestalten auf ihrem Kreativhof an. Sie arbeitet jeweils mit „Corona-Pärchen“, wie es die Künstlerin nennt.

Die Jugendlichen können jeweils zu zweit kommen und ihre eigenen Silhouetten entwerfen. Die werden bestenfalls – so ist der derzeitige Plan – in einer Ausstellung gezeigt, bevor die jungen Künstler ihre Werke mit nach Hause nehmen können. Marschner vereinbart individuelle Termine mit den Interessierten. Pro Zweierpärchen plant sie anderthalb Stunden ein. Bei ihr kann es sofort losgehen.

<< Kontaktaufnahme >>

Wer beim Videoclipdancing mitmachen möchte, wendet sich direkt an Désirée Burger. Das geht entweder über Instagram oder telefonisch unter 02845/38 418 17.

Handwerklich interessierte junge Menschen können Rüdiger Eichholtz telefonisch erreichen und sich anmelden: 0177/2035277 oder aber per E-Mail an: ruediger.eichholtz@neukirchen-vluyn.de

Deborah Marschner macht individuelle Termine mit den jungen kreativen Leuten. Sie ist telefonisch erreichbar unter 0163/17 561 93.