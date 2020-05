Ist der Sommer-Ferienspaß in Kamp-Lintfort noch zu retten?

Der Ferienspaß für die Kleinen ist in Kamp-Lintfort üblicherweise immer schon am Anfang des Jahres ausgebucht. Das ist auch diesmal so. Der Spaß der evangelischen Kirche in der Grundschule am Niersenbruch ist schon seit dem ersten Tag voll. Für das Angebot des Stadtsportbundes in der Ebertschule gäbe es noch ein paar Plätze. Das sei üblich, weil da immer noch ein paar Nachzügler kommen, sagt der Ferienspaß-Verantwortliche Manfred Klessa. Dann kam Corona. Und damit viele Fragezeichen, wie Ferienspaß gehen kann mit Abstand und Hygieneregeln.

Abwechslung wäre dringend nötig für die Kinder

Klar ist für die Stadt, die die drei Träger des Ferienspaß koordiniert: „“Wir brauchen das ganz dringend“, sagt Insa Stürmer von der Sport- und Jugendförderung. Schließlich sind die Elternhäuser in den letzten Monaten schon sehr belastet. In vielen Familien falle der Urlaub ins Wasser. Abwechslung tut not.

Das Grüne Klassenzimmer auf der Landesgartenschau, das ja coronabedingt in erster Linie mit Absagen leben musste, in das Ferienangebot einzubauen sei laut Sürmer eine Idee. Aber eher für das Holiday Fun für die Größeren ab 12 Jahren. Klar sei aus ihrer Sicht, dass es am Niersenberg und im Gestfeld allein räumlich ein Problem wird. „Wenn nach aktuellem Stand maximal fünf Leute in einem Raum sein dürfen, kriegen wir das nicht verteilt.“

Manfred Klessa vom Stadtsportbund hadert mit der Lage. Er selbst – wie überhaupt viele Ehrenamtliche, die sich beim Ferienspaß engagieren – gehört der Risikogruppe der über Sechzigjährigen an. Klessa schätzt den Anteil insgesamt auf ein Drittel. Stellt sich schon mal die Personalfrage. Viele Eltern haben bei ihm oder auch schon bei Claudia Steger von der evangelischen Kirche nachgefragt, was denn nun wird: „Wir wissen es nicht.“

Bei der Hygiene steckt der Teufel im Detail

Schon aus ganz praktischen Gründen: „Die Spielgeräte müssten nach jeder Benutzung desinfiziert werden. Wer soll das leisten? Da steckt der Teufel im Detail.“ Zumal an der Ebertschule normalerweise an die 100 sehr bewegungsfreudige Kids unterwegs sind. „Das Schwierige ist ja auch die Rechtslage. Wir dürfen keinen Fehler machen“, glaubt Claudia Steger, der es Sorge bereitet, dass das Virus beim Spaß täglich von außen eingeschleppt werden kann. Therese Pieczyk von der Kleinen Offenen Tür im Gestfeld weiß auch noch nicht, wie es weitergehen kann. Die Ausflüge, die zum Programm gehören, werden auch anders ausfallen müssen, glaubt Klessa. „Vielleicht kann man mit zwei, drei Bussen in den Zoo.“ Die Leitung werde er aus seiner Sicht dieses Jahr nur bedingt haben. „Ich kann allenfalls im Hintergrund arbeiten, aber hingehen – das kann ich meiner Frau nicht antun.“

Was genau mit dem Ferienspaß 2020 passiert, das soll am kommenden Dienstag ein Gespräch zwischen Stadt und den drei Trägern klären. Der gute Wille ist da, ein paar Lockerungen mehr stehen in Aussicht. Vielleicht geht ja doch noch was. Aus Sicht der Sportvereine seien laut Klessa kleine Angebote für kleine Gruppen in allerletzter Not vielleicht auch umzusetzen.