Jahreswechsel in Moers geht auch ohne Feuerwerk zu Silvester

Moers/Kamp-Lintfort Der Verkauf von Knallern und das Zünden von Raketen auf öffentlichen Plätzen ist untersagt. Moerser haben eine klare Meinung dazu

Das diesjährige Silvesterfest wird anders, es wird vor allem ruhiger. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist in ganz Deutschland schon im Vorfeld aufgrund der Corona-Pandemie untersagt worden. Mit dem Verkaufsverbot sollen große Privatfeuerwerke eingeschränkt und sich ansammelnde Menschenmassen vermieden werden. Ein allgemeines Böllerverbot gilt in Nordrhein-Westfalen zwar nicht, das Zünden von Böllern und Raketen auf öffentlichen Straßen und Plätzen ist aber nicht erlaubt. Fehlt da etwas? Die NRZ hat sich bei Menschen aus Moers einmal umgehört, wie sie zum Verkaufsverbot und der etwas anderen Silvesternacht stehen.

„Ich bin generell gegen jedes Privatfeuerwerk und finde daher das Verbot gut. Es müsste allerdings für immer gelten. Es ist längst überfällig. Tiere haben Angst, Menschen werden erschreckt, weil nicht nur um null Uhr geknallt wird, die Luft wird erheblich verschmutzt und die Reste der Böller-Batterien liegen oft wochenlang auf der Straße rum“, sagt Christian Wolff.

Der Moerser denkt dabei auch an das medizinische Personal in den Krankenhäusern. „Es gibt leider immer wieder – meistens durch Unvernunft – Verletzungen. Die Krankenhäuser haben im Moment genügend mit Corona zu tun.“

Im Silvesterfeuerwerk noch ein Brauchtum zu sehen, hält Wolff für überholt: „Wer glaubt denn noch an Geister, die auszutreiben sind? Unsitten, die nicht mehr in unsere Zeit passen, gehören abgeschafft. Gegen einen gemeinschaftlich anzusehendes professionelles und kunstvolles Höhenfeuerwerk habe ich hingegen wenig einzuwenden.“

Tiere haben Angst vor dem Feuerwerk

Eine ähnliche Ansicht teilt Ursula Weinbrenner. Ihr fällt es aber schwer, die Argumentation zum Verkaufsverbot zu beurteilen. „Ob das diesjährige Verkaufsverbot mit dem Argument, man möchte verhindern, dass die Krankenhäuser durch Menschen, die sich durch Feuerwerkskörper verletzen, zusätzlich belastet werden, gerechtfertigt ist, finde ich nicht leicht einzuschätzen. Ich kenne die entsprechenden Zahlen nicht, kann mir aber nur schwer vorstellen, dass das tatsächlich so viele sein werden“, meint Weinbrenner.

Auch sie hält von der gesamten Silvesterknallerei persönlich nicht viel. „Natürlich kann ich nachvollziehen, dass viele Menschen Spaß daran haben, aber ich erlebe bei meinen Hunden, welche Ängste dadurch ausgelöst werden, und bei den Tieren in der Natur wird es nicht wesentlich anders sein. Ich denke, man sollte Dinge nicht einfach tun, weil sie eine lange Tradition haben, sondern man sollte sie immer neu hinterfragen und den Mut haben, sie zu abzuschaffen oder zu verändern, wenn sie einer Überprüfung nicht standhalten können.“

Aber nicht jeder findet das Feuerwerk an Silvester grundsätzlich schlecht. Die Voraussetzungen würden in diesem Jahr aber einfach nicht stimmen, sagt Wolfgang Röhl. Auch er wird ruhig und ohne Knallerei ins neue Jahr starten. „Böller waren mal schön, als wir uns noch unbefangener treffen konnten. Jetzt sollten wir in Corona-Zeiten auf Menschenaufläufe mit Pyro freundlich verzichten. Tut nicht weh und ist bestimmt gut für uns alle“, erklärt der Moerser.

Hoffnung, dass die Infektionszahlen runtergehen

Eine Rakete wird Uwe Damrau an Silvester zünden, um so exemplarisch das neue Jahr zu begrüßen. „Ich selbst finde Feuerwerke schön, bin allerdings jedes Jahr verwundert, wie viel so mancher in die Luft bläst und das mit Blick auf die Kosten und die damit verbundenen Umweltbelastungen. Aus dieser Sicht finde ich das Verkaufsverbot ganz gut, gebe aber zu, dass ich selber noch einen kleinen Restbestand aus vergangenen Jahren habe.“

Damrau hofft, dass die Entscheidung des Verkaufsverbots für Feuerwerke auch den entsprechenden Einfluss auf die Entwicklung der Corona-Pandemie hat und die Infektionszahlen endlich wieder runtergehen.

Noch schnell Raclette eingekauft und Wunderkerzen ergattert haben Thomas und Saskia Herrlich aus Asberg: „Silvester fällt bei uns nicht aus. Es wird ein umweltfreundliches Geschmacksfeuerwerk“, lachte die 35-Jährige. Verwundert war ihr Mann Thomas über die leeren Regale: „Man hat das Gefühl, dass die Leute dieses außergewöhnliche Jahr schnell verabschieden und es sich Zuhause schön machen wollen.“ Das Paar hält ihre Feierrunde aufgrund der Corona-Regelungen, die Silvesterfeiern mit maximal zwei Haushalten und fünf Personen erlauben, klein aber fein: „Wir feiern mit unserem gleichaltrigen Nachbarehepaar.“ Ihr Geheimtipp: Glitzer-Dekoration gleicht das fehlende Feuerwerk aus.

Manche sind froh, dass kein Feuerwerk stattfinden kann

Eine glanzvolle Dekoration ersetzt für Familie Schmidt aus Hülsdonk nicht das Feuerwerk: „Wir sind enttäuscht, dass Pyrotechnik verboten ist“, erklärte Mutter Yvonne. „Sonst haben wir uns mit Nachbarn auf der Straße getroffen und Raketen hochgeschossen, um böse Geister zu vertreiben“, erklärte Ehemann Uwe. Bei ihm herrscht Verunsicherung, welche Regeln gelten: „Je nach Kommune gelten ganz verschiedene Zeiten für die Ausgangssperre.“ Also bleibt die Familie Zuhause und verbringt einen Spielabend miteinander.

Die Kamp-Lintforter Hermann und Sieglinde sind froh, dass kein Feuerwerk stattfinden darf: „Unserem kleinen Hund bleibt die Odyssee erspart, sich zu verkriechen, weil er sich vor dem lauten Feuerwerk erschreckt“, erklärte die 68-jährige Sieglinde. „Vielleicht kann die Corona-Situation aufzeigen, dass man auch ohne das Verschießen von Geld für Pyrotechnik mit seinen Liebsten wunderbar ins neue Jahr rutschen kann.“ Und wie feiert das Ehepaar Silvester? „Auf der Couch und mit unseren Enkeln per Videochat.“

Die Silvesterparty online verlagern ist auch der Favorit von den Moerser Schwestern Miray und Ecrin: „Normalerweise treffen wir uns mit Freunden aus ganz Nordrhein-Westfalen auf der Halde Rheinpreussen, um die Feuerwerkslichter über der Stadt anzusehen.“ Weil Menschenansammlungen verboten sind, ist die Halde geschlossen. Aber die 19-jährige Ecrin und ihre Schwester haben einen Plan B: „Per Videoanruf werden wir mitternachts mit unserer Familie in der Türkei aufs neue Jahr anstoßen.“

Die 48-jährige Moerserin Bettina Sebastians verzichtet aus Solidarität gerne aufs Böllern: „Ich finde, es ist die einzige Lösung, um Menschenansammlungen und zusätzliche Corona-Infektionen an Silvester zu verhindern.“ Auch könne man infektionsförderndes Zusammenstehen beim Feuerwerk nur verbotshalber verhindern. Sie selbst verbringt ihren Abend mit der Kult-Sendung „Dinner for One“ und Gummibärchen-Orakel, bei dem man in die Süßigkeitentüte greift und je nach Farbe das Jahr vorausgesagt bekommt.