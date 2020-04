Jetzt lebt Lena (14) aus Kamp-Lintfort in einer Wohngruppe

„Wir haben uns schockverliebt“, sollen die Betreuer der Wohngruppe des Neukirchener Erziehungsvereins gesagt haben. „Die lacht ja den ganzen Tag.“ Ja, Lenas sonniges Gemüt hat schon manchen beeindruckt. Lena Hülsken ist das Mädchen mit dem seltenen Gen-Defekt Syngap1, über das wir schon mehrfach berichtet haben. Einmal, als Vater Oliver sich per Facebook öffentlich und sehr bewegend an ein Mädchen gewandt hatte, dem es anscheinend schwer fiel, mit einem beeinträchtigten Kind in einem Bus zu sitzen. Auch einmal, als Tausende auf die Facebook-Bitte des Vaters Lena Postkarten aus aller Welt schickten. Zwei Kisten voll davon hat sich Lena immer noch nicht anschauen können, so viele waren es.

Aber Lena hat auch eine dunkle Seite. Immer häufigere Wutausbrüche und Aggressionen machten jetzt das ohnehin anstrengende Zusammenleben mit der inzwischen 14-Jährigen noch anstrengender. „Es gab Unruhe und Eifersucht zwischen den Geschwisterkindern, aber eben weit mehr als das normale Geplänkel", schildert Oliver Hülsken das Zusammenleben auch mit Mia (9) und Tom (3 1/2), die beide gesund auf die Welt kamen. „Oft genug haben wir einfach nur versucht, dass der Tag nicht im Chaos versinkt. Und uns den Abend herbei gewünscht. Auf Dauer geht das aufs Gemüt.“

Lena Hülsken ist unterwegs. Foto: Oliver Hülsken / NRZ

Die Folgen der chronischen Überbelastung ließen nicht lang auf sich warten: Auf der beliebten Facebook-Seite „Lena - aus dem Leben mit unserem ganz speziellen Lottogewinn“, auf der der Vater freimütig und ehrlich über die schönen, aber auch weniger schönen Momente im Zusammenleben berichtete, wurde es immer ruhiger. Das Loch wurde immer tiefer, in das die Familie fiel. Die heimlichen Gedanken immer dunkler. Vier Monate war Oliver Hülsken krank geschrieben. Nichts ging mehr. Und es war klar: Es muss sich was ändern.

Dass Lena irgendwann zu Hause ausziehen wurde, damit hatten sich die Eltern schon lange beschäftigt. Schon allein, weil es im Leben eines jeden jungen Menschen dazu gehört. Der Plan war, dass es dann soweit sein sollte, wenn Lena mit der Schule fertig ist und in eine Werkstatt gehen kann. Also bald, aber eben nicht jetzt. Erste Erkundigungen über eine Wohnmöglichkeit für Lena fielen denkbar frustrierend aus: „Wartezeiten von bis zu zehn Jahren“, hießen die Auskünfte der Einrichtungen.

Es war, so sagt Oliver Hülsken, purer Zufall, dass es jetzt in Neukirchen-Vluyn so schnell geklappt hat. Lena hat sieben Mitbewohner, ein eigenes Zimmer, es gibt Gemeinschaftsräume, einen schönen großen Garten. Beruhigende Begleitumstände für die Eltern beim Kampf zwischen Herz und Kopf, der sagt: Es ist nicht förderlich, wenn man den Alltag nur noch verwaltet. Und das Herz entgegnet: Das habt ihr doch bis jetzt auch alles geregelt gekriegt. Eine Gratwanderung, auch was Schuldgefühle angeht, gibt der Vater zu

Die Geschwister Mia und Tom blühen auf

Wie Lena ihr neues Zuhause findet? „Das wissen wir nicht genau“, sagt Oliver Hülsken. Kann sein, dass sie an eine nicht enden wollende Ferienzeit glaubt. „Sie hat kein Zeitgefühl.“ Wirklich tröstlich waren die Rückmeldungen der Mitarbeiter in der Wohngruppe. Lena konnte noch nie gut Abschied nehmen, egal, von wem. Und natürlich wollte sie auch Papa nach seinen Besuchen nicht gehen lassen. „Aber es hieß von dort: Nach einer halben Stunde war wieder alles gut und vergessen.“ Lena zeige sich als relativ „pflegeleichtes“ Kind.

Der leere Stuhl am Esstisch macht immer noch ein komisches, auch aufwühlendes Gefühl. Aber Vater Hülsken sieht auch: „Ich glaube, die beiden anderen Kinder blühen jetzt auf. Sie müssen nicht mehr ständig Rücksicht nehmen. Sie gehen einfach befreiter durch die Wohnung.“ Und ja, dass auch sie selbst mal im Mittelpunkt stehen können und nicht bei allen Bemühungen um Gerechtigkeit am Ende doch meist die große Schwester, ist sicher eine schöne Erfahrung.

Ohne Corona käme Lena jetzt jedes Wochenende nach Hause. Mit Corona müssen sich die Hülskens auf Besuche beschränken. „Es gibt, glaube ich, keinen Radweg in Neukirchen-Vluyn, den ich noch nicht gemeinsam mit ihr befahren habe.“ Das gewohnte Eiersuchen im heimischen Garten ist flach gefallen. Da musste der Osterhase wohl einen Außentermin machen. Und bestimmt hat Lena viel gelacht. Wie so oft.