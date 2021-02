Jugendamt: „Seit dem Fall Lügde wird mehr hingeguckt“

Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen steigt auch in NRW an.

Moers. Zahl der tatsächlichen Kindeswohlgefährdungen in Deutschland und NRW nimmt zu. Es besteht die Gefahr, dass im Lockdown viel unsichtbar bleibt.

Ein Junge wird zu Tode geschüttelt, eine Mutter tötet mutmaßlich ihre fünf Kinder, auf einem Campingplatz in Lügde wirkte jahrelang unentdeckt ein ganzer Kinderporno-Ring. Diese Taten schockieren und lassen reflexartig die Frage aufkommen: Wie konnte das passieren? Hätte man das verhindern können? Ja, manchmal kann man solche Taten dank der Jugendämter, der Polizei und Gerichte verhindern. Die aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2019 zeigen, dass die Zahl der Kindeswohlgefährdungen steigt. Bundesweit waren es 55.000 Fälle – zehn Prozent mehr als im Jahr 2018. In NRW betrug das Plus sogar 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen haben laut Landesstatistikamt in 49.707 Fällen eine Einschätzung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vorgenommen. Warum die Zahlen steigen und wie es mit der Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz zu halten ist, erklärt Bettina Speier, stellvertretende Jugendamtsleiterin bei der Stadt Moers, im Gespräch mit Denise Ludwig.

Die Statistikämter stellen für 2019 steigende Zahlen an Kindeswohlgefährdungen fest. Erwarten Sie für das Jahr 2020 eine weitere Steigerung der Zahlen oder werden durch die Coronapandemie viele Gefährdungen im Dunkeln bleiben?

Speier: Ich sehe eine kleinere Steigerung zum Vorjahr, doch seit den letzten Jahren sehen wir eine deutliche Steigerung. Aber ich glaube, wir werden trotzdem weniger Fälle durch die Pandemie sehen. Das haben wir extrem stark im vergangenen März gemerkt. Damals war es plötzlich richtig still, wir hatten deutlich weniger Meldungen. Das fanden wir schon sehr erschreckend. Uns war völlig klar: Es kann keinen Rückgang gegeben haben, das ist einfach nicht realistisch, sondern wir hören das schlichtweg nicht. Das hat sich zum Glück relativ schnell gegeben.

Meldungen sind aber nicht gleich Kindeswohlgefährdungen?

Nein. Meldungen beinhalten alle Auffälligkeiten. In einem Drittel der Meldungen liegen keine Kindeswohlgefährdungen und auch kein zwingender Unterstützungsbedarf vor. Dann haben wir einen Großteil Meldungen, die keine Kindeswohlgefährdung im Sinne des Gesetzes darstellen, aber einen erkennbaren Unterstützungsbedarf darstellen. Dazu kommen die tatsächlichen Gefährdungssituationen.

Wann liegt denn eine Kindeswohlgefährdung vor?

Es braucht ein gewisses Ausmaß, eine sehr konkrete Darstellung der Gefährdung. Ein Beispiel: Ein Vater behauptet nach einer Trennung, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, weil die Mutter das Kind nicht zu ihm lässt. Es ist zwar keine gute Situation. Aber für eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des Gesetzes muss eine erhebliche und konkrete Gefährdung der seelischen, körperlichen, emotionalen oder geistigen Gesundheit im Raum stehen. Wir beurteilen die Gefährdung aus Sicht des Kindes. Was für einen Säugling gefährlich ist, ist es für einen Jugendlichen noch lange nicht.

Welche Art der Kindeswohlgefährdung tritt am häufigsten auf?

Das ist sehr unterschiedlich. Das können akute körperliche Misshandlungen sein, langanhaltende Vernachlässigungen, Verdacht auf sexuellen Missbrauch. Es findet alles statt.

Im Lockdown geht die soziale Kontrolle verloren, Lehrer sehen ihre Schüler nicht mehr persönlich, Freunde und Familien treffen die Kinder seltener. Spüren Sie die Auswirkungen des Lockdowns?

Ja, weil wir mehr Meldungen von Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gerichten erhalten. Aus Schulen kommen etwas weniger Meldungen. Doch die Lehrer haben aber eine ganz wichtige Rolle in dieser Zeit, denn sie haben im Homeschooling ja trotzdem Kontakt zu den Schülern. Sie kennen ihre Kinder, wissen, in welchen Lebensverhältnissen sie leben. Sie können auch mal die Lernmaterialien zuhause vorbeibringen. So kann man sehen, wie es dem Kind geht. Wir haben im ersten Lockdown auch schon aktiv alle Schulsozialarbeiter gebeten, wirklich Kontakt zu den Kindern zu halten.

Bettina Speier ist stellvertretende Leiterin des Jugendamtes in Moers im Kreis Wesel. Foto: Stadt Moers / NRZ

Hat sich durch den Missbrauchskandal in Lügde, bei dem zahlreiche Kindesmissbrauchsfälle auf einem Campingplatz jahrelang unentdeckt geblieben waren, etwas geändert?

Auf jeden Fall. Wir haben deutlich mehr, deutlich früher Meldungen von der Polizei auf dem Tisch. Das ist aber auch nicht immer einfach, denn manchmal kommt dadurch jedes Ermittlungsverfahren bei uns an. Wir müssen schauen: Können wir schon eingreifen, nur weil der Nachbar jemanden angeschwärzt hat? Aber auch diese Meldungen nehmen deutlich zu. Nach den Meldungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten kommen Hinweise von Nachbarn, Familienangehörigen, Freunden und schließlich von Schulen und Kitas.

Was passiert, wenn sich solche Meldungen als falsch herausstellen?

Es gibt regelmäßig falsche Meldungen. Der Begriff Kindeswohlgefährdung wird in der öffentlichen Wahrnehmung oft anders interpretiert, als wir ihn aus rechtlicher Sicht definieren. Wenn sich jemand Sorge um ein Kind macht, dann ist das erst mal immer ein guter Hinweis. Auch wenn es womöglich kein Fall von Kindeswohlgefährdung ist, so können wir vielleicht trotzdem frühzeitig unterstützen und dadurch zur Entlastung der Eltern oder Verbesserung der familiären Situation beitragen.

Sind den Menschen solche Falschmeldungen unangenehm?

Wir geben keine konkreten Rückmeldungen an die Melder. Das ist datenschutzrechtlich gar nicht gestattet. Grundsätzlich gilt: Lieber einmal zu viel melden als zu wenig.

Wie erklären Sie sich den Anstieg der Kindeswohlgefährdungen?

Das ist eine komplexe Fragestellung, die sicherlich gut erforscht werden muss. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind nicht leichter geworden. Der Anspruch, der an Eltern und Erzieher gestellt wird, ist ebenso hoch wie die Anforderungen, die an Kinder und Jugendliche gestellt werden, um in der Gesellschaft klarzukommen. Auch das Internet und neue Medien bieten andere Zugänge. Ich glaube, dass die Zunahme der Gefährdungen damit zu tun hat, dass alle sensibler sind. Wenn wir den Großteil der Meldungen über Polizei und Gerichte bekommen, ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass mehr gesehen wird.

Weil, auch nach Lügde, mehr hingeguckt wird…

Ja. Vielleicht wird auch anders hingeguckt und so mehr erkannt. Wir hatten in den letzten Jahren gesetzliche Veränderungen, die nun nachwirken. Es hat andere Standards gegeben in der Bearbeitung und Dokumentation von Kinderschutzfällen, die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, medizinischen Personal und uns hat sich deutlich verändert. Wir haben im Rahmen der frühen Hilfen neue Kooperationen und Netzwerke aufgebaut.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Wir haben eine Kooperation im Rahmen des Netzwerkes frühe Hilfen, also mit Hebammen, Kinderärzten, Beratungsstellen, dem sozialpädiatrischen Zentrum, teils Gynäkologen. Wir haben inzwischen ein Neugeborenen-Screening in Krankenhäusern: Bei allen Kindern wird schon nach der Geburt eingeschätzt, ob es einen Unterstützungsbedarf gibt, ob es sich beispielsweise um eine Frühgeburt, um sehr junge oder sehr belastete Eltern handelt.

Wie fordert der Anstieg der Kindeswohlgefährdungen Sie als Jugendamt?

Wir haben mehr Fälle zu bearbeiten, die in der Regel sehr aufwendig sind. Mehrere Fachkräfte müssen gemeinsam in einen Abwägungsprozess gehen. Es müssen Informationen gesammelt und eingeschätzt werden und das Kind muss einbezogen werden. Dann geht man in Prozess mit den Eltern, um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Gegebenenfalls muss man ein Familiengericht einschalten, weil Eltern nicht in der Lage oder nicht gewillt sind, die Kindeswohlgefährdung abzuwenden.

Das ist ein harter Job. Was machen diese Schicksale, die Sie täglich erleben, mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern?

Alle Teams haben Supervision. In besonders belastenden Fällen gibt es eine Einzelsupervision. Das ist absolut notwendig. Aber: Wir erleben auch gute Rückmeldungen von Familien. Der Großteil unserer Arbeit ist beratend und unterstützend, nicht eingreifend gegen den Willen. Selbst wenn wir eingreifen müssen, legen wir Wert darauf, die Eltern mitzunehmen. Es wird niemand von uns angeklagt. Es hat immer eine Geschichte, warum es zu Überforderungssituationen kommt. Was uns freut, ist, wenn wir gute Entwicklungen bei Kindern sehen.

Sind Säuglinge, Kinder oder Jugendliche am meisten betroffen?

Wir haben mit allen Altersklassen zu tun. Die Kleinen sind die Empfindlicheren, hier sind wir schneller im Bereich der Gefährdung, weil sie sich keine Hilfe holen können. Auch ein Kind mit einer Behinderung ist in der Regel besonders schutzbedürftig.

Die Bundesregierung will die Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Was halten Sie davon?

Das halte ich für eine gute Idee. Aber es wird auf die Formulierung ankommen, ob es ein Lippenbekenntnis ist oder ob es tatsächlich rechtlich relevant sein wird.

Im Moment lautet der Vorschlag: „Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt.“ Ist das nicht noch etwas unkonkret?

Es ist nicht ausreichend. Wir Fachleute wünschen uns, dass das Wohl des Kindes an erster Stelle steht und nicht nur „angemessen berücksichtigt“ wird. Die Formulierung ist sehr schwammig und hilft nicht, wenn es darum geht im Spannungsfeld mit Elternrechten zugunsten der Kinder zu entscheiden. Aber die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern ist ganz elementar. Wir müssen darauf achten, dass das Kind nicht aus dem Blick gerät.