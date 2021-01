Kamp-Lintfort: Das hat Leo Hennen mit dem Schullandheim vor

Kamp-Lintfort Leo Hennen will im alten Schullandheim in Kamp-Lintfort einen Raum für Begegnung schaffen. Das Gebäude hat eine bewegte Vergangenheit.

Das Alte Schullandheim auf dem Dachsberg, an der Mühlenstraße 258, ist bei Kamp-Lintfortern keine unbekannte Adresse. Das Gebäude hat eine bewegte Geschichte und diente in dunklen Zeiten schon als Hitler-Jugendheim und -bildungsstätte. Heute tut sich Neues in und um das alte Gemäuer.

Leo Hennen kaufte es in diesem Jahr vom Hochschulverein Novalis und will es nun für seine Ideen und Pläne wieder nutzbar machen. „Ich möchte das Image des Hauses aufpolieren, auch bei der Stadt“, meint er. Und: „Ich will den Berg wieder zugänglich machen für die Bürger.“

Den internationalen Studentenaustausch soll es weiterhin geben

Inmitten der niederrheinischen Natur liegt das Haus auf dem grün bewaldeten Dachsberg. Wenn alles klappt, sollen dort später einmal unter anderem 25 Zimmer für Studenten entstehen. „Ich war eine Zeit lang, als das Haus noch dem Novalis Hochschulverein gehörte, selbst Mieter dort“, berichtet Leo Hennen.

Der Novalis Hochschulverein ist ein Zusammenschluss von Studenten mit anthroposophischem Ansatz. Als Bewohner habe er, Hennen, auch Kontakt zum Vereinsvorstand mit Jens Kilian und Klaus Hartmann bekommen. „So kam eins zum anderen.“ Vor allem wolle er alte Strukturen erhalten, berichtet Hennen. Beispielsweise solle weiterhin der internationale Studentenaustausch mit den sommerlichen Work-Camps stattfinden. Wohnraum solle für Studenten der Rhein-Waal-Hochschule entstehen, aber auch für andere Mieter.

Auf dem Gelände hat sich einiges angesammelt

Im Haus auf dem Dachsberg will Leo Hennen zudem Raum für Sport und Spirituelles, für Yoga und Meditation schaffen. Daneben will er viel Platz für Kunst, Musik und Theater schaffen. Unter anderem soll auch die hauseigene Bibliothek erneuert werden. „Einige Arbeiten haben schon begonnen, teils in Eigenleistung, teils mit Fachleuten“, berichtet der 27-jährige Hennen, Kaufmann im Hauptberuf.

Viel Altes habe sich auf dem 15.000 Quadratmeter großen Gelände angesammelt und müsse entsorgt werden. Große Themen bei der Renovierung seien das Brandschutzkonzept, die Wärmedämmung und erneuerbare Energien. Wichtig sei es außerdem, unterstreicht Hennen, dass der Novalis Hochschulverein später Mieter im Hause sein werde, was beispielsweise angebotene Kurse angehe.

Hennen hat klare Vorstellungen von der Zukunft des Hauses

Vor allem aber gehöre es zum Kern des Projektes auf dem Dachsberg, diesen Ort in der Natur zu erhalten und den Menschen zu ermöglichen, Gemeinschaft zu erleben. „Ich stelle mir einen Ort des Austausches und der Kommunikation vor“, blickt Leo Hennen in die Zukunft.

>>Info

Der Hochschulverein Novalis hat das alte Schullandheim auf dem Dachsberg im vergangenen Jahr an Leo Hennen verkauft. Der Kaufmann hat mit dem Gebäude und dem weitläufigen Gelände viel vor.

Der Hochschulverein soll später Mieter in dem Haus werden, dazu sollen unser anderem auch Studierende der Hochschule Rhein-Waal dort wohnen können. Die Renovierung des Gebäudes läuft.