Kamp-Lintfort: Der neue Marktstandort kommt gut an

Leer war es am Samstagvormittag auf dem Marktplatz an der Ebertstraße in der Altsiedlung. Wo sonst die Händler Obst, Gemüse, Eier oder Fleisch verkauften, rollen bald die Bagger an. Auf dem Platz soll ein neuer Rewe-Supermarkt gebaut werden. Der Wochenmarkt ist daher auf die Fläche vor dem Lutherhaus neben dem Kiosk an der Kattenstraße ausgewichen.

Und eines vorweg: Der Alternativstandort schneidet keineswegs schlecht ab. Wir haben uns am Samstag bei Händlern und Kunden einmal umgehört. „Optisch macht der Markt jetzt deutlich mehr her. Es ist nicht mehr so weitläufig und die Kunden können in einem Rundlauf schnell an allen Ständen vorbeischauen“, sagte Obst- und Gemüsehändlerin Klaudia Schmitz vom Wickrather Bauernladen zufrieden. Die elf Stände waren vor dem Lutherhaus in einer Reihe und hinter dem Kiosk im Carré angeordnet.

Auf dem neuen Wochenmarkt in Kamp-Lintfort ist man voll des Lobes

„Das ist sehr schön gemacht. So wirkt es viel familiärer und nicht so weit auseinandergezogen“, sagte auch der Besucher Detlev Horn. Der neue Standort war natürlich ein Gesprächsthema unter den Kunden.

Man hörte viele positive Stimmen. Warum der Markt umgezogen sei, fragte ein Kunde die Backwarenverkäuferin. Die Entscheidung konnte er durchaus nachvollziehen. „Der Markt braucht ja auch gar nicht so viel Platz. Die Fläche reicht vollkommen aus“, stellte er fest. Uwe Schütz kaufte währenddessen Orangen und Bananen am Stand von Klaudia Schmitz ein. Ein kurzer Plausch war selbstverständlich auch noch drin. Auch hier Thema Nummer eins: Der Standortwechsel. „Widererwarten finde ich den Platz wirklich gut. Alles steht kompakt zusammen und wirkt nicht so ‘zerrupft‘.“

Dieser Meinung schloss sich auch Fischverkäuferin Kerstin Dreier, die ihren Verkaufswagen ein paar Meter weiter hatte, an. „Ich finde diesen Platz schöner als den vorherigen, weil die Stände enger zusammenstehen“, sagte sie. „So entsteht auch richtige Marktatmosphäre.“

Der Wochenmarkt kann gerne an seinem neuen Standort bleiben, da sind sich alle einig

Dreier lobt die Planungen der Stadt. Der Umzug hätte reibungslos geklappt, nur die Parkplatzsituation sei noch nicht so ganz optimal. Da hatte sie recht. Einige Autos parkten direkt an der schmalen Kattenstraße, manche auch im Halteverbot. Das waren aber die Ausnahmen. Die meisten Marktbesucher kamen mit ihrem Einkaufskorb zu Fuß. Und es waren viele. An fast jedem Stand gab es eine mal längere, mal kürzere Schlange.

So habe auch Kerstin Dreier keinerlei Einbußen wegen des neuen Standortes, wie sie sagt. Ganz im Gegenteil sogar: „Das Geschäft läuft super und an den letzten zwei Samstagen habe ich viele neue Gesichter gesehen. Vielleicht täuscht mich dieses Gefühl, weil es jetzt enger gestellt ist, aber ich finde, dass der Markt mehr Zulauf hat“, so die Verkäuferin.

Der Tenor bei Händlern und Kunden war an diesem Samstag eindeutig: Hier kann der Wochenmarkt gerne bleiben.