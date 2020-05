Kamp-Lintfort: Die Tische auf der Laga werden wieder gedeckt

Kamp-Lintfort. Auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort wird ab dem Wochenende wieder am Tisch serviert. Dann gibt es sogar regionales Essen à la carte.

Im Schatten des Förderturms haben die ersten Landesgartenschaubesucher schon am Montag einen Kaffee oder eine Portion Grillkäse am Biergartentisch genießen dürfen. Ab Samstag will Gastronom Andreas Johst von Polster Catering dann endlich auch Essen à la carte anbieten, zum Beispiel „Schnitzel mit Spargel, Rinderroulade, Vegetarisches und Gerichte für Kinder“, freut sich der Gastronom darauf, sein Angebot wenigstens etwas ausweiten zu können.

Damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, hat er das Sitzplatzangebot auf der Außenterrasse halbieren müssen. „Normalerweise bieten wir drinnen knapp 100 Sitzplätze an, draußen wären es 260. Jetzt haben wir im Biergarten erst mal 120 Sitzplätze geschaffen“, so Johst. Noch wird nicht am Tisch bedient, ab Samstag soll aber auch das wieder möglich werden. „Wir legen erst mal im kleinen Bereich los, dann werden wir nach und nach weiter hochfahren. Ich will weiter positiv denken und das Beste für uns und die Gäste aus der Situation machen“, sagt der Gastronom.

Das Marktrestaurant an der Blumenhalle ist aktuell noch ein Selbstbedienungsbetrieb, „hier müssen wir jetzt noch ein passendes Konzept vorbereiten“, sagt Christian Taubert von Fantastic Catering. Das To-Go-Geschäft sei aber gut angelaufen. „Die Gäste haben sich an die Regeln gehalten und zeigen großes Verständnis.“

Bärbel Likar (r.) hilft ehrenamtlich im Weltgarten. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Auch die Gastronomie am Tierpark Kalisto solle Selbstbedienungsrestauration bleiben. Das „Lufre“, das Restaurant im Lüftergebäude direkt am Eingang des Zechenparks, werde aber voraussichtlich ab kommenden Montag den richtigen Betrieb aufnehmen und ebenfalls Essen à la carte anbieten. „Hier werden wir dann wie vorgeschrieben an jedem Tisch die Kontaktdaten aufnehmen,“ sagt Taubert.

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Landesgartenschau 2020- Die schönsten Fotos der Eröffnung Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich wurde die Landesgartenschau 2020 nun eröffnet. Foto: Andreas Buck

Im „Lufre“ werde dann vor allem gutbürgerliche Küche serviert, später auch Burger und Crepes. Aber auch jetzt schon können hungrige Gartenschaugäste dort an einem Ausgabeschalter Appetithäppchen „to go“ kosten, zum Beispiel Hähnchen-Wraps, Roten Bulgursalat oder eine Portion Chili con Carne.

An den Umgang mit den Corona-Regeln haben sich Aussteller und Besucher offenbar schnell gewöhnt. Mit der Resonanz in der ersten Woche Landesgartenschau war zumindest Lisa Jung, die den Pavillon des Landschaftsgärtnertreffs mitbetreut, zufrieden.

Lisa Jung berät die Gartenschaubesucher im Landschaftsgärtnertreff. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Viele Besucher kämen in den Pavillon mit ganz konkreten Fragen zur Gestaltung ihres eigenen Gartens – vor allem, nachdem sie sich die Hausgartenbeispiele angesehen haben. „Man merkt, dass die Leute wegen Corona mehr Zeit haben.“ Ganz großes Thema sei in diesem Jahr offensichtlich Dachbegrünung, hat die Landschaftsplanerin bereits ausgemacht.

Im Pavillon empfangen werden Besucher derzeit nur einzeln oder als Paar, beziehungsweise im Familienverbund. „Ich finde, die Besucher gehen gelassen damit um. Sie wissen, was sie beachten müssen“, so Lisa Jung. Demnächst soll hier aber auch das Grüne Klassenzimmer wieder starten – wenn auch erst mal nur im Familienverbund.