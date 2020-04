Kamp-Lintfort: Für Tobias Bausch ist Vertrauen wichtig

Tobias Bausch aus Kamp-Lintfort hat seine Weltreise Anfang April mit dem Rad wegen der Coronakrise abbrechen müssen. In der NRZ berichtet er jetzt über seine Erlebnisse und seine Erfahrungen. Eine Eigenschaft hat ihn besonders beeindruckt.

Sein Bericht: „Beinahe vier Jahre ist es nun her, seit ich Kamp-Lintfort mit dem Fahrrad verließ. Bis Australien wollte ich – eine damals törichte Idee. Viele Kilometer lagen vor mir. Vielen Menschen und Kulturen sollte ich begegnen. Fasziniert aber hat mich von Anfang an die Gastfreundschaft, der ich in diesen vier Jahren immer wieder neu begegnet bin.

Schon in der zweiten Nacht meiner Reise, in Koblenz, wurde ich von einem ehemaligen Radreisenden eingeladen. Er selbst sei bis Wladiwostok in Ostrussland geradelt und meinte zu mir, meine Reise werde großartig: „Nach dieser Reise wirst du Menschen anders begegnen. Die Art der Gastfreundschaft der du begegnen wirst, ist für dich heute noch unvorstellbar. Aber die meisten Menschen wollen nur Gutes. Begegne ihnen mit Respekt und alle Türen stehen dir offen.“

Bereits Ende 2017 hat Tobias Bausch China besucht. Foto: Tobas Bausch / NRZ

Meine erste richtig herzliche Begegnung hatte ich dann in Griechenland. Ich habe auf einem Campingplatz unweit der türkischen Grenze gezeltet, als neben mir eine Gruppe türkischer Radfahrer ihre Zelte aufschlug. Wir haben uns unterhalten und einer der Gruppe lud mich zu sich nach Hause nach Istanbul ein. Dort lebte ich später drei Wochen zusammen mit ihm und seiner Familie und hatte einen wunderbaren Einblick in das türkische Leben. Lange noch habe ich ihnen Postkarten aus allen möglichen Ländern geschrieben. Die ersten Wochen meiner Reise bin ich ohne lange Pausen sehr weit gefahren. Danach war eine größere Pause wirklich angesagt und diese Familie nahm mich sehr herzlich auf.

Nach der Türkei kam schon das gastfreundschaftliche Highlight Iran. Dort wurde ich sogar mehrfach an der Straße angehalten und direkt von fremden Leuten zur Übernachtung oder einfach nur zum Essen oder zum Tee eingeladen. Wo immer man hinkam, die Leute freuten sich, einen zu sehen und waren interessiert an den Geschichten und an einem Austausch. So bekam ich in Teheran über 20 Einladungen zum Übernachten. Im Bus nach Isfahan wurde ich von einem Mitreisenden zu sich eingeladen.

In Marand, einer kleinen Stadt im Westen, lebt ein Mann, der Radreisende „sammelt“. Er hat Kontakte zu Lkw-Fahrern, die ihn anrufen, wenn sie einen Radler ankommen sehen. Dann fährt er raus und fängt die Reisenden ab, um sie bei sich zuhause aufzunehmen. Im Iran heißt es, ein Gast ist ein Geschenk Gottes, und solch ein Geschenk, behandelst du gut.

Leider gibt es aber auch viele Reisende, die diese unglaubliche Gastfreundschaft ausnutzen und sie quasi für eine Selbstverständlichkeit halten. Das ist sie natürlich nicht. Jede Einladung habe ich sehr wertgeschätzt und habe selbst auch Geschenke in der Tasche gehabt, die ich verteilen konnte. Was in vielen Ländern vorkam: dass Autos neben mir anhielten und mir Wasser oder Obst reichten, bevor sie wieder ihrer Wege fuhren.

Spaß muss sein: Tobias Bausch auf einer Sommerrodelbahn im Iran. Foto: Tobias Bausch / Privat

In Wien hatte ich einen Gastgeber, der mir als erstes seinen Wohnungsschlüssel gab. Dann meinte er, er sei für ein paar Tage weg, ich solle es mir gemütlich machen und Sachen, die ich verbrauche, neu kaufen. Er selbst war ein Radreisender und erzählte mir, dass er nach dieser Reise den Mitmenschen mehr vertraut. Die meiste Angst sei unbegründet und es sei ihm noch nie etwas gestohlen worden.

Nun – niemand ist angehalten, so zu handeln wie dieser junge Mann aus Wien. Aber ein bisschen positiv durch die Stadt laufen und anderen Leuten ein Lächeln schenken, sind ja auch schon kleine Dinge.

Gerade in dieser schweren Zeit, in der wir uns alle einschränken müssen, können kleine Dinge Wunder bewirken. Wer weiß: Vielleicht sitzen Sie im Sommer in Ihrem Auto, sehen einen vollbepackten Radreisenden und haben eine kleine Flasche Wasser übrig. Eine kleine Geste, die eine große Freude auslösen kann.“