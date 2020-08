Kamp-Lintfort: Junge Frau bei Unfall schwer verletzt

Kamp-Lintfort. Schwerer Verkehrsunfall Montag in Kamp-Lintfort: Eine junge Frau aus Moers kommt mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlägt sich.

Eine junge Frau aus Moers ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Kamp-Lintfort schwer verletzt worden. Gegen 13.25 Uhr, so berichtet die Polizei, befuhr die 18-Jährige mit einem Renault-Twingo die Xantener Straße von Alpen in Richtung Kamp-Lintfort.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung herunter, woraufhin sich das Auto überschlug. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Polizeibeamte sperrten die Fahrbahn während der Unfallaufnahme halbseitig.