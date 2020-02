Kamp-Lintfort: Kinderkarneval unter schwierigen Bedingungen

Kamp-Lintfort. Wieder Sturmböen in Kamp-Lintfort: Am Sonntag gab es erneut Zweifel, doch KKV, Feuerwehr und Ordnungsamt machen die Kinderparty im Zelt möglich.

Der Hermann Kösters vom Kamp-Lintforter Karnevalsverein (KKV) sah schon ein bisschen erleichtert aus, als er am Sonntag in das volle Festzelt und in die vielen strahlenden Kinderaugen schaute. Denn das ungemütliche und stürmische Wetter hielt die kleinen, aber auch die großen Narren definitiv nicht davon ab, eine ausgelassene und fröhliche Party im Karnevalszelt neben den Stadtwerken zu feiern.

Dabei drohte sich das Szenario von vor zwei Wochen fast zu wiederholen: Wegen des Sturms „Sabine“ musste die geplante Kindersitzung abgesagt werden, zum Nachholtermin zogen wieder kräftige Sturmböen über den Niederrhein.

Landesgartenschau-Maskottchen Kalli kam auch zur Sitzung am Sonntag – sehr zur Freude der Kinder. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

„Die Sicherheit steht natürlich an erster Stelle. In Absprache mit der Feuerwehr und dem Ordnungsamt war es uns aber möglich, diesen Sitzungstermin halten zu können. Diese Chance wollten wir logischerweise nutzen“, erklärte KKV-Mitglied Kösters.

Zum vierten Mal haben die Organisatoren für ihre traditionelle Kindersitzung auch den Kindermusiker Volker Rosin gewinnen können. „Rosin zieht die Massen an. Mit seinen Liedern begeistert er einfach die Kinder“, betonte Kösters. Bevor aber dem Stargast die Bühne gehörte, zeigten die Mitglieder aus den eigenen Reihen sowie befreundete Vereine, dass auch sie für eine tolle Stimmung sorgen konnten.

So hatte Prinz Max I. nach seiner Begrüßung eine musikalische Überraschung für die Besucher. Er holte seine Geige hervor und spielte „Eye of the Tiger“. Beim Einmarsch des Festausschusses des KKV flogen schon die ersten Kamellen. Stadtprinzessin Nicole I. begrüßte ihr Volk und eine Tanzgarde der Vlü-Ka-Ge zeigte einen Showtanz.



Die Sterntaler und die Mini Dreams, zwei weitere Tanzgruppen, haben ebenfalls ihr Talent bewiesen. Wenig später startete eine Polonaise durchs Zelt. Die Kinder tanzten und tobten vor der Bühne ab der ersten Minute mit. Kleine Indianer, Superhelden oder Marienkäfer tummelten sich im vorderen Teil des Zeltes. Die Eltern, viele verkleideten sich passend zu ihren Kindern, machten es sich an den hinteren Tischen gemütlich.

„Es ist toll, wie der Verein heute alles auf die Kinder abstimmt und sie einfach Spaß haben können“, sagte eine Mutter begeistert. Nach knapp zwei Stunden Programm war es dann soweit: Volker Rosin betrat die Bühne. Der Liedermacher ist bekannt für seine Hits „Das singende Känguru“, Volle Kraft voraus“ oder „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“. Der gebürtige Rheinkamper weiß, wie er sein junges Publikum zum Mitmachen animieren kann.