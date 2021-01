Kamp-Lintfort: Krankenhausseelsorge in Zeiten der Pandemie

Kamp-Lintfort. Heinz Balke ist Krankenhausseelsorger im Kamp-Lintforter St. Bernhard Hospital und erlebt wegen Corona viel Einsamkeit in den Zimmern.

Wenn Heinz Balke über die Flure in der Klinik St. Bernhard geht, tut er das nicht mehr so unbeschwert wie früher. Der Krankenhausseelsorger weiß, dass in Corona-Zeiten jeder im Haus eine Gefahr für den anderen sein kann. „Die Atmosphäre ist ganz anders, alle tragen Maske, man hält Abstand, viele Gespräche finden per Videoübertragung statt“, schildert der Diakon der Gemeinde St. Josef. Ein großes Problem: „Auf so manchem Zimmer herrscht die Einsamkeit.“ Krank und allein zu sein, das verstärkt die Sorgen und Nöte vieler Patienten noch. So bedeutet Corona auch für die Seelsorge in der Klinik in Kamp-Lintfort eine Herausforderung.

„Manche Patienten sind weniger einsam, weil sie mit moderner Technik umgehen können“, schildert der Seelsorger. „Sie halten beispielsweise per Video Kontakt zu ihren Angehörigen.“ Das treffe aber längst nicht auf alle zu. Viele seien von der Außenwelt abgeschnitten. „Besuche sind ja nur für Palliativ- und Intensivpatienten sowie für Sterbende erlaubt.“ Gerade in Situationen, in denen es um eine schwere Krankheit gehe, suchten Patienten das Gespräch, sagt der Seelsorger. „Manches kann man eben nicht am Telefon mit Verwandten besprechen.“ Jedoch auch: „Einige freuen sich über die schöne Abwechslung, wenn ich komme, was ja auch gut so ist. Wieder andere haben viel Zeit und überdenken ihre eigene Lebensgeschichte.

Sorgen rund um die Familie

Erst vor ein paar Tagen, berichtet Heinz Balke weiter, habe es einen sehr traurigen Fall gegeben: „Da starb ein naher Angehöriger, während der Patient bei uns im Haus lag.“ Vielfach jedoch stehe die Krankheit im Vordergrund; die Frage, wie es weitergehe. Aber auch bei Sorgen rund um die Familie suchten Patienten das Gespräch. „Da geht es beispielsweise um die Kinder, zu denen der Patient lange keinen Kontakt mehr hatte. Und die Angst steht im Raum, vielleicht nie mehr aus der Klinik zu kommen und die Kinder nie mehr wiederzusehen“, weiß der Diakon.

Unterstützt wird Heinz Balke bei seiner Arbeit im Krankenhaus von einem evangelischen Kollegen und von sechs ehrenamtlichen Helfern, die eine spezielle Fortbildung beim Bistum absolvierten. „Sie sind eine große Entlastung für mich. Leider dürfen sie in Corona-Zeiten nicht arbeiten, daher fehlen sie uns sehr. Sie erledigen kleine Besorgungen oder sitzen auch einfach nur am Bett.“ Heinz Balke selbst ist von Hause aus Pastoralreferent und wurde 2003 zum Diakon geweiht. Nach einer längeren Tätigkeit in der Gemeinde in Geldern und einer Zusatzausbildung suchte er vor fünf Jahren in St. Bernhard die Herausforderung einer neuen Tätigkeit.

Es gibt auch gute Momente

Trotz aller Sorgen und Nöte, mit denen Heinz Balke und sein Team tagtäglich zu tun haben, gibt es aber auch schöne Momente im Alltag: „Wenn Menschen gesund entlassen werden, oder wenn sie sich über eine gute Nachricht, über eine Entwarnung freuen, ist das auch für uns sehr schön“, schildert er. „Das gibt einem einen ganz anderen Impuls.“

Es sind vor allem gläubige Menschen, die das Gespräch suchen. „Wir sind ja ein christliches Haus. Aber wir gehen natürlich auch zu anderen Menschen“, unterstreicht Balke. Mit der Bitte, einen Patienten zu besuchen, kämen auch das Pflegepersonal oder Angehörige zu ihm. „Die Schwestern und Pfleger sind ja im Dauerstress.“ Und auch auf den liegen, wird der Seelsorger eingesetzt: „Das geht natürlich nur in kompletter Schutzkleidung, aber es geht“, berichtet Heinz Balke. Dies sei ohne Zweifel auch eine psychologische Belastung. „Man geht ja nach Hause und will nichts Schlimmes mitbringen.“

Austausch mit Kollegen hilft

Viel helfe dabei der Austausch mit den Kollegen im Hause. „Ich rede aber auch mit meiner Tochter. Sie ist Krankenschwester, arbeitet ja in einer ähnlichen Situation.“ Grundsätzlich sieht der Kirchenmann durch die Corona-Krise eine Welle psychologischer Probleme in der Zukunft: „Da wird einiges auf die Gesellschaft zukommen. Das alles wird nicht spurlos an uns vorübergehen. Für die Familien ist es hart, aber auch für alle anderen. Das geht ja nun schon ein ganzes Jahr so“, unterstreicht Heinz Balke.