Kamp-Lintfort lädt auf der Laga auch zur ExtraSchicht

Alphornbläser auf den Hügeln im Zechenpark, Theater, Live-Musik, Kunst-Aktionen und Märchen auf dem Quartiersplatz, kostenlose Führungen im Lehrstollen samt eines kostenlosen Lifts auf den Zechenturm und zur Mitternacht eine Licht- und Klanginstallation auf dem gesamten Gelände: Die ExtraSchicht am 27./28. Juni könnte bei der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort zu einem ganz besonderen Höhepunkt werden.

Im Rathaus hatten die Verantwortlichen lange überlegt, ob man sich im sowieso schon prall gefüllten Jahr der Landesgartenschau auch noch die ExtraSchicht oben drauf packt.

Sieben Jahre nach der letzten ExtraSchicht in Kamp-Lintfort hat sich die Industriebrache nun in einen Park verwandelt. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

„Aber alle Beteiligten hatten große Lust darauf“, so Kulturdezernent Christoph Müllmann. 2013 war Kamp-Lintfort zum ersten und bislang einzigen Mal bei der langen Nacht der Industriekultur dabei, damals galt auf dem kompletten Gelände noch Bergrecht. Sieben Jahre später hat sich die Industriebrache nun in einen Park verwandelt. Programm gibt es außerdem mit einer Walking Band auf der Friedrich-Heinrich-Allee, die Lineg lockt mit mit einer Ausstellung.

Auch das Zentrum für Bergbautradition, an dessen Fertigstellung in diesen Wochen mit Hochdruck gearbeitet wird, ist während der ExtraSchicht Veranstaltungsort. Das Konzept haben zwei Historiker in Zusammenarbeit mit den ehemaligen Bergleuten der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition, Kulturdezernent Christoph Müllmann und Petra Niemöller vom Kulturbüro realisiert.

Folgende Themen werden aufgegriffen: Im „Dreiklang Kloster – Kohle – Campus“ geht es um die Stadtgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Unter dem Titel „Ich meine, es dürfte gelingen“ wird das Wagnis Bergbau am linken Niederrhein ab 1851 thematisiert.

„Ein Bergwerk in den Sumpf gesetzt“

Wie zwischen 1906 und 1933 eine moderne Großschachtanlage entstand, beschreibt das Kapitel „Ein Bergwerk in den Sumpf gesetzt“. Aufgegriffen wird außerdem die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs in Kamp Lintfort, ebenso die Nachkriegszeit mit der Gründung der Ruhrkohle AG. „Ein langer Kampf – von der Schrumpfung bis zur letzten Schicht“ ist die Zeit von 1970 bis 2012 überschrieben. Weitere Themen: „Bergmann – mehr als ein Beruf“, „Unser Planet, unsere Kohle, unser CO2“ und „Mit Energie in die Zukunft“. Im letzten Kapitel geht es um Zukunftsperspektiven der Stadtentwicklung.

Zu diesen gehört unter anderem, dass das Infozentrum mit seinen Ablegern Lehrstollen, Haus des Bergmanns und Förderturm auch nach der Landesgartenschau Touristen in die Stadt locken soll. Deshalb ist geplant, dort eine Touristeninformation anzudocken, die Infos zu touristischen Zielen in Kamp-Lintfort und in den Nachbarkommunen geben soll.

>>INFO

Zehn Jahre nach dem Kulturhauptstadtjahr gibt es 2020 eine Neuauflage des „Day of Song“. Anlässlich des Mini-Jubiläums soll wieder in allen 52 Städten der Metropole Ruhr gesungen werden – auch in Kamp-Lintfort.

Hier ist am 12. September ein zentrales Konzert mit möglichst vielen Chören und Bands im Stephanswäldchen am Wandelweg geplant. In einer Art „Wandelkonzert“ begleiten die Chöre Sänger zu weiteren Konzertorten: dem Lineg-Turm mit dem dahinterliegenden Bewegungsspielplatz und der Hochzeitswiese. So können auch die Laga-Besucher mit einbezogen werden.