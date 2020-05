Kamp-Lintfort: Lockerungen ja – aber warum am Muttertag?

Der Termin schien aus Politikersicht offensichtlich besonders passend: Ab Sonntag, 10. Mai, sollen Besuche in Seniorenheimen unter strengen Hygienevorgaben wieder gestattet sein. „Dass eine Lockerung kommen musste, war klar und von uns auch so gewünscht“, sagt Ralph Simon, Leiter des Friederike-Fliedner-Hauses in Kamp-Lintfort. Dass NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann dies am Dienstag in einem Brief angedacht hat, bis Donnerstag noch keine Verordnung vorlag, die Handlungssicherheit bringen würde, es aber dennoch ausgerechnet zum Muttertag umgesetzt werden soll, kritisiert er hingegen scharf: „Das Ganze ist schlecht bis gar nicht vorbereitet“, so seine Kritik in Richtung Landesregierung.

Bislang gelte schließlich immer noch die Corona-Schutzverordnung. „Eine neue Verordnung oder eine neue gesetzliche Regelung ist ja noch gar nicht raus. Wir fühlen uns alleingelassen.“ Im Fliedner-Haus will man dennoch zunächst die angrenzende ehemalige Markthalle, die einen separaten Eingang hat, nutzen und sechs Besuchsplätze einrichten. „Wenn wir die nicht hätten, könnten wir das gar nicht umsetzen“, so Simon. Angehörige müssten sich anmelden, sollten mit Mundschutz kommen und würden dann mit Schutzkleidung ausgestattet. Mitarbeiter belehren die Besucher, die außerdem einen Fragebogen ausfüllen müssen.

Er sei froh und dankbar, wie die 104 Bewohner und 100 Mitarbeiter bislang durch die Krise gekommen seien. Jetzt aber habe er das Gefühl, „ins offene Messer zu laufen.“ „Wir haben große Befürchtungen, ob das gut geht“, so Simon. „Für uns stehen die Bewohner im Vordergrund.“ Ihn wundere es zum Beispiel, dass in Duisburg alle Bewohner und Mitarbeiter in Altenpflegeeinrichtungen getestet würden, im Kreis Wesel aber nicht. Der Kreis habe ihm auf Anfrage mitgeteilt, eine Testung sei nicht Sache des Kreises Wesel, sondern eine Aufgabe der Einrichtung.

Thomas Kegler, bei der Caritas Moers-Xanten als Fachbereichsleiter auch für die beiden Kamp-Lintforter Caritas-Seniorenheime St. Josef und St. Hedwig zuständig, sieht den Termin ähnlich kritisch: „Dass eine Öffnung stattfinden muss – ja. Aber warum am Muttertag?“ Diese Ad-hoc-Handlung sei eine Herausforderung, zumal man ja noch nicht einmal genau wisse, was auf einen zukomme. Die Verantwortung werde den Einrichtungsleitungen zugeschoben. „Aber die können das gar nicht so schnell umsetzen.“

In den Caritas-Häusern in Kamp-Lintfort hoffe man dementsprechend auf gutes Wetter am Sonntag und will die von Mitarbeitern begleiteten Besuche im Garten stattfinden lassen. Schon jetzt würden Besucherlisten geführt. „Wir bitten die Besucher aber um Verständnis, wenn das am Sonntag noch nicht alles reibungslos klappt.“